Luto

Falecimentos em Curitiba; Obituário deste domingo (24)

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Redação / Tribuna do Paraná
por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 24/03/24 09h48
Foto: Hully Paiva/SMCS

Falecimentos em Curitiba. Obituário deste domingo (24).

ANA DA CRUZ MICOSKY, 92 ano(s). DO LAR. SILVESTRE MIKOSKY. Filiação: BERNARDO DA CRUZ e FILOMENA CARDOSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 10:30h.

ANAIR SALETE HUNHOFF, 63 ano(s). OUTROS. Filiação: BENJAMIM HUNHOFF e MELITA LENHARDT. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 24 de março de 2024 às 18:00h.

ANTONIO ROCHA DA CRUZ, 60 ano(s). MOTORISTA. VANDA GIERRA. Filiação: JUVENAL SANTANA DA CRUZ e CEULITA ROCHA DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, domingo, 24 de março de 2024 às 16:30h.

ARNALDO HUBIE MIRANDA DE SOUZA, 47 ano(s). PORTEIRO(A). ELIS REGINA MARTINS SILVA. Filiação: REINALDO TADEU MIRANDA DE SOUZA e TEREZINHA HUBIE. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 24 de março de 2024 às 14:00h.

BENEDITO MORENO DA SILVA FILHO, 73 ano(s). TÉCNICO REFRIGERAÇÃO. ELEDINALVA MORENO DA SILVA. Filiação: BENEDITO MORENO DA SILVA e EUNICE MORENO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 24 de março de 2024 às 11:00h.

CARLOS ALBERTO STIVAL, 64 ano(s). DO LAR. Filiação: HERMOGENES STIVAL e ALBERTINA STIVAL. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 23 de março de 2024.

CASTORINO DE ALMEIDA, 64 ano(s). AÇOUGUEIRO. ANA LUCIA MOREIRA DA CONCEICAO. Filiação: LUIZ PEDROSO DE ALMEIDA e JOVELINA BARBOSA FONSECA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, domingo, 24 de março de 2024.

DAVINA MATOZO DE LARA, 67 ano(s). DO LAR. ANTONIO BUENO DE LARA. Filiação: JOAQUIM MATOZO DE DEUS e AMANTINA BUENO DE DEUS. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, domingo, 24 de março de 2024 às 16:30h.

ESTANILAVA SLUSARSKI NEBESNIAK, 100 ano(s). AUTONOMO. VALDOMIRO NEBESNIAK. Filiação: ROMAO SLUSARSKI e MARIA SLUSARSKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 23 de março de 2024 às 16:30h.

FERNANDO DE MARCHI, 73 ano(s). OUTROS. ANESTINA FATIMA DE OLIVEIRA DE MARCHI. Filiação: ANTONIO BATISTA DE MARCHI e ANGELA PRIORI. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 24 de março de 2024 às 09:00h.

FRANCISCO ANTELMO MALLMANN, 82 ano(s). CONTADOR(A). ROUTE FLORENTINO MALLMANN. Filiação: JOAO ARMANDO MALLMANN e IRACEMA MALLMANN. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 24 de março de 2024 às 16:00h.

GILBERTO PAVELSKI, 68 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. VALDENI APARECIDA DA SILVA PAVELSKI. Filiação: ANDRE PAVELSKI e FLORINDA PAVELSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, domingo, 24 de março de 2024.

GILMARA ALVES SETIM, 69 ano(s). PEDAGOGO(A). Filiação: WELMONDES LEOPOLDO ALVES e LEONY GAZOLLA ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, domingo, 24 de março de 2024 às 16:00h.

IRIA IRATI GUTERRES, 74 ano(s). DO LAR. OSCAR PINHEIRO GUTERRES. Filiação: HENRIQUE LEOPOLDO MULLER e IRMA MULLER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, domingo, 24 de março de 2024.

ITAMAR CALIXTO, 77 ano(s). COMERCIANTE. MARIA DE FATIMA CAETANO CALIXTO. Filiação: SEBASTIAO CALIXTO DA FONSECA e ANA MARIA DA FONSECA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 24 de março de 2024 às 11:00h.

JOAO KLEBER ASSAO, 53 ano(s). DENTISTA. Filiação: JOAO KITI ASSAO e LEICO MIYABE ASSAO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), sábado, 23 de março de 2024.

JOAO MARIA BARBOSA, 67 ano(s). VIGILANTE. Filiação: ANOEL FERREIRA BARBOSA e ZOLINDA SILVA BARBOSA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 24 de março de 2024 às 16:00h.

JOAO REINALDO PINHEIRO, 19 ano(s). AUXILIAR. Filiação: JOAO VANDERLEY PINHEIRO e ANDREA MIRAIR DE ALMEIDA PINHEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 24 de março de 2024 às 16:30h.

JOAO SOARES DE SOUZA, 71 ano(s). AUTONOMO. LEONI BORGES DE SOUZA. Filiação: JOAQUIM SOARES PEREIRA e RITA GONCALVES DE SOUSA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 24 de março de 2024 às 14:00h.

JOSE AMILTON MOREIRA, 69 ano(s). AUTONOMO. Filiação: ROSILDA DE FATIMA RIBEIRO MOREIRA e OLINDA QUERINO DA SILVA. Sepultamento: (CAMPO DO TENENTE) CEMITÉRIO MUNICIPAL CAMPO DO TENENTE, domingo, 24 de março de 2024.

JOSE FRANCO, 69 ano(s). VIGILANTE. Filiação: POLICARPO DE SOUZA FRANCO e VITALINA ANTONIA FRANCISCO FRANCO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, domingo, 24 de março de 2024.

JUCIMARA KUBIS DO NASCIMENTO, 52 ano(s). ESCREVENTE. NORIVAL DO NASCIMENTO. Filiação: ENRIQUE KUBIS e ANA DE SOUZA KUBIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 24 de março de 2024 às 17:00h.

JURACI DA SILVA GANZERT, 69 ano(s). OUTROS. EDGARD GANZERT FILHO. Filiação: JUVENAL RODRIGUES DA SILVA e NELCI DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, domingo, 24 de março de 2024.

KELLY PATRICIA DUARTE, 38 ano(s). DO LAR. Filiação: PAULO DUARTE FILHO e JANETE LAUTERT DUARTE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 24 de março de 2024.

LUIS FERNANDO PEREIRA BOSCARDIN, 81 ano(s). OUTROS. Filiação: MATHEUS PEDRO SANSON BOSCARDIN e MARCIA PEREIRA BOSCARDIN. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, domingo, 24 de março de 2024 às 11:00h.

MARCIO ANTUNES, 55 ano(s). GARÇOM. Filiação: NOADIR ANTUNES e ANA ZAVASKI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 24 de março de 2024 às 15:00h.

MARIA BERNADETE DOS SANTOS BARBOSA, 64 ano(s). AUXILIAR PRODUÇÃO. ANTONIO CARLOS ALMEIDA BARBOSA. Filiação: VITOR BARBOSA DOS SANTOS e FAUSTINA SANT ANA DOS SANTOS. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL MARIENTAL, domingo, 24 de março de 2024.

MARIA CRISTINA PIMENTA, 65 ano(s). MANICURE. ADRIANO DEMEZIO DA SILVA. Filiação: NILVA FERNANDES PIMENTA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 24 de março de 2024 às 10:00h.

MARIA DA CONCEICAO BIACO MODESTO, 94 ano(s). DO LAR. JOAO MARIA DOMINGUES. Filiação: LUIZ VITOR MODESTO e MARIA BIACO MODESTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, domingo, 24 de março de 2024.

MARINO GONCALVES BEIRA, 71 ano(s). AUTONOMO. MARIZA DA COSTA. Filiação: JOSE GONCALVES BEIRA e VININA ORBOLATO GOLCALVES BEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 24 de março de 2024 às 14:00h.

NEIDE RETIRO DO COUTO, 63 ano(s). DO LAR. Filiação: JOSE RETIRO DO COUTO e MARIA QUINZOTI DO COUTO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 24 de março de 2024 às 11:00h.

NEIVA DA LUZ CORDEIRO, 67 ano(s). CABELEIREIRO(A). AROLDO CECCON CORDEIRO. Filiação: JOSE DA LUZ e HILDA CARNEIRO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, segunda-feira, 25 de março de 2024 às 17:00h.

NELCI DOS SANTOS FAUSTINO MARCOLINO, 68 ano(s). DO LAR. ELIAS MARCOLINO. Filiação: MANOEL TEODORO DOS SANTOS e SENHORINHA TABORDA DO BONFIM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 24 de março de 2024 às 13:00h.

ODETE SILVA FIRMANN, 81 ano(s). MANICURE. OSNI CARLOS FIRMANN. Filiação: OTAVIO ADRIANO DA SILVA e JUVELINA AMARO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), domingo, 24 de março de 2024 às 18:00h.

PAULO SERGIO FEITOZA, 52 ano(s). OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: ANTONIA FEITOZA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, domingo, 24 de março de 2024 às 11:00h.

SERGIO SANTOS DA SILVA, 79 ano(s). CORRETOR(A). Filiação: FRANCISCO SILVESTRE DA SILVA e ADELAIDE DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 24 de março de 2024 às 12:00h.

SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS, 61 ano(s). DO LAR. Filiação: LOURIVAL FRANCISCO DOS SANTOS e OSMARINA SOUZA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 24 de março de 2024 às 09:00h.

SILENO EVANGELISTA, 62 ano(s). MOTORISTA. IVANIR LUCIA CHECON EVANGELISTA. Filiação: LUCAS EVANGELISTA e MARIA EVANGELISTA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 24 de março de 2024 às 10:00h.

SILVIO CESAR FINETTI, 50 ano(s). MOTOBOY. Filiação: ELPIDIO FINETTI e MARIA APARECIDA MARTINS FINETTI. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, domingo, 24 de março de 2024.

VALDEMIR BINE, 46 ano(s). PEDREIRO. Filiação: PEDRO DANIEL BINE e IRACEMA TOSIMA BINE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 24 de março de 2024 às 11:00h.

VALDEREZ CAPRARO SANTOS, 91 ano(s). ASSISTENTE SOCIAL. Filiação: JOAO HONORIO DOS SANTOS e AIDA CAPRARO SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 24 de março de 2024.

WILSON APARECIDO DA SILVA, 57 ano(s). AUTONOMO. Filiação: VILSON ISIDORO DA SILVA e MARIA IRENE DE CARVALHO DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 24 de março de 2024 às 16:00h.

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