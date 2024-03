Audi do Brasil e Senna Brands fazem parceria em celebração aos 30 anos

Na véspera de aniversário de Ayrton Senna, Audi do Brasil e Senna Brands anunciam parceria inédita para celebrar os 30 anos de atuação da marca das quatro argolas no Brasil e o legado do piloto tricampeão mundial. A partir de maio, Audi do Brasil e Senna Brands se unirão para apresentar campanhas institucionais, ações de marca e projetos envolvendo as empresas que celebram 30 anos de história e legado. A iniciativa integra ações e trazem o eterno ídolo Ayrton Senna como novo embaixador in memoriam da Audi no país.

“A Audi do Brasil completa 30 anos de história no País e entendemos que a melhor forma de contar esta história é conectando o nosso passado com o nosso futuro e trazendo o ídolo que conquistou multidões e deixou um eterno legado para o mundo. Estamos muito realizados em nos juntar ao Senna Brands e esperamos contribuir da melhor forma com esse trabalho formidável que vem sendo realizado ao longo das últimas três décadas”, celebra Daniel Rojas, Presidente & CEO da Audi do Brasil.

“O Ayrton Senna era reconhecido por seu talento, garra, determinação, conquistas e carisma nas pistas. Mas isso não o resumia. Além da paixão por carros, competição e velocidade, ele também tinha um lado de empreendedor muito forte. A relação com a Audi começou há muito tempo e por um desejo de trazer uma marca de carros de ponta pro Brasil, na época em que o país tinha pouca oferta de carros esportivos importados. Essa parceria fez com que a Audi se tornasse uma marca desejada pelos brasileiros”, destaca Bianca Senna, CEO da Senna Brands. “Poder celebrar 30 anos do legado do Ayrton com a Audi tem um peso especial, pois carrega muita história”, conclui.

A parceria entre Audi do Brasil e Senna Brands terá início a partir de 1° de maio e celebrará a união das marcas em projetos institucionais, campanhas publicitárias e ações envolvendo as empresas com o objetivo de unir valores, propósitos e legados em um ano especial para as marcas.

Compromisso com diversidade, sustentabilidade e inclusão

A Audi AG possui uma estrutura global de ESG que integra a estratégia de negócios da companhia e o posicionamento de marca. No Brasil, esse pilar envolve iniciativas de diversidade, sustentabilidade, inclusão e respeito ao meio ambiente.

Em 2022, a marca espalhou 100 milhões de sementes de 27 espécies de árvores nativas em uma área desmatada na Amazônia. Além das unidades distribuídas pelo ar, outras seis milhões de sementes foram entregues em uma comunidade indígena da região. Em 2023, a Audi do Brasil, a Audi Environmental Foundation e a ONG Litro de Luz entregaram soluções de iluminação com energia solar em 12 comunidades indígenas de São Paulo, beneficiando 147 famílias na região litorânea com acesso intermitente à energia. No ano anterior, a marca já havia fornecido quase 200 soluções de iluminação que beneficiaram mais de 600 moradores de comunidades ribeirinhas na Amazônia.

No fim de 2021, a Audi do Brasil se tornou patrocinadora oficial das seleções brasileira masculina e feminina de voleibol para deficientes até o final dos Jogos Paraolímpicos de Paris, em 2024. Além de estampar uniformes oficiais, equipamentos e materiais publicitários da equipe, a marca das quatro argolas forneceu o utilitário de luxo Audi Q5 adaptado para o transporte dos atletas.

No Brasil, a Audi tem projetos como o uso de energia 100% limpa a partir de painéis solares no Centro Técnico (SP) e na rede de revendedores no país. A Audi do Brasil investiu ainda R$ 20 milhões na instalação de carregadores elétricos nas 42 concessionárias da marca no Brasil, compatíveis com veículos de todas as marcas.

Por fim, o projeto Mulheres Audi conta com diversas oficinas, palestras e workshops, visando ampliar a participação e incentivar o protagonismo das mulheres no setor automotivo, historicamente ocupado pelos homens. (Fotos: Audi do Brasil/Divulgação).