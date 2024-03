Mini Cooper S Top Mayfield Edition chega ao Brasil com tiragem limitada

A Mini lança no Brasil uma nova série especial. Trata-se do Mini Cooper S Top Mayfield Edition, que chega ao país em tiragem limitada e exclusiva de apenas 17 unidades. Inspirada na fazenda de lavanda Mayfield, perto de Londres, Inglaterra, famosa por sua interminável paisagem de lavanda roxa, a série especial traz detalhes estéticos exclusivos no exterior e no interior, mantendo o conhecido Go-Kart feeling tão desejado nos modelos da marca.

Disponível nas cores Branco Nanuq e Preto Enigmatic para a carroceria, o modelo se destaca pelos decalques laterais nas cores lavanda, roxo profundo e turquesa, aplicados para expressar uma fazenda de lavanda. O nome da edição e um símbolo que remete a lavanda está refletido na dianteira do veículo, nas laterais, nos decalques traseiros, nas soleiras das portas e na tampa fixa para cubo de rodas.

As rodas Tentacle Spoke Black escurecidas são de liga-leve e têm 17 polegadas e completam o design esportivo do modelo, além de usarem pneus run-flat. Por dentro, a série especial conta com o logotipo Mini Mayfield Edition no volante e decoração personalizada no painel. A chave também ganha uma capa especial alusiva.

O Mini Cooper S 3 Portas Top Mayfield Edition vem equipado com motor 2.0 turbo de 192 cv e 280 Nm de torque a apenas 1.350 rpm, o que ajuda a garantir o desempenho esportivo esperado de todo Mini. A aceleração de zero a 100 km/h é feita em curtos 6,7 segundos, enquanto a velocidade máxima chega a 235 km/h. A transmissão é automática de 7 marchas.

O nível de equipamentos é um dos destaques. São de série os itens parking assistant, que auxilia o condutor a estacionar de forma semiautomática (sem as mãos no volante) e tem sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, e o driving assistant, que é acionado em situações de alerta ao condutor, como por exemplo, quando há um veículo muito próximo à sua frente ou quando o motorista está muito perto do limite da faixa em que está conduzindo o automóvel. Somado a isso, há itens de conforto como ar-condicionado automático de duas zonas, painel digital de 5 polegadas, som de alta qualidade da Harman Kardon, teto solar elétrico panorâmico, modos de direção Green (econômico), Mid (intermediário) e Sport (esportivo), entre outros.

A central multimídia tem tela de 8,8 polegadas e traz conectividade com o aplicativo Mini App, que pode ser utilizado em sistemas iOS ou Android. O multimídia é compatível com Apple CarPlay, além de ter o serviço de GPS com sistema de informação em tempo real, Connect Drive, sem falar da opção de utilizar os servições da Amazon Alexa. O Mini app, por sua vez, fornece informações sobre o status do veículo a qualquer momento e, por exemplo, permite a operação remota de comandos como o destravamento das portas e saber a localização do seu veículo. (Fotos: MINI/Divulgação).