A sorte mais uma vez bateu na porta de apostadores de Curitiba. A Mega-Sena 2704 milionária, sorteada na noite de sábado (23) acumulou, mas pagou prêmio para sete apostas feitas em Curitiba, que cravaram cinco dos seis números sorteados. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio para terça-feira (26), pela Mega-Sena 2705, saltou para R$ 120 milhões.

Resultado Mega Sena 2704: 03 – 07 – 10 – 25 – 31 – 52

As sete apostas de Curitiba que acertaram cinco dos seis números sorteados pela Mega-Sena 2704 milionária foram simples e com seis números apostados. Cada uma delas faturou o prêmio de R$ 24.404,31. Confira abaixo o detalhamento das apostas de Curitiba.

Mega-Sena – Concurso 2704

Apostas de Curitiba ganhadoras com 5 acertos

Cidade

Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$24.404,31 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$24.404,31 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$24.404,31 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$24.404,31 CURITIBA/PR PERIQUITO DA SORTE 6 Não Simples 1 R$24.404,31 CURITIBA/PR SANTA QUITERIA LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$24.404,31 CURITIBA/PR SKANDALUS LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$24.404,31

Como jogar na Mega-Sena?

Para jogar na Mega-Sena basta marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com 6 números, custa R$ 5.



