Debate entre candidatos à prefeitura bloqueia rua em Curitiba nesta sexta

Para a organização do debate que acontece entre os candidatos à Prefeitura de Curitiba Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB) na noite desta sexta-feira (25), um trecho da Rua Mamoré, no bairro Mercês, terá bloqueio de trânsito.

O bloqueio total de trânsito na Rua Mamoré será a partir das 17 horas. O último debate entre os candidatos do segundo turno é promovida pela RPC. A interrupção do trânsito nesse trecho será feita pela Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran).

A intervenção no trânsito será realizada no trecho entre as ruas Júlio Perneta e Tenente João Gomes da Silva. O trânsito na região ficará interrompido até o término do debate, previsto para 23h40.

Leia também:

Agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas.