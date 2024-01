O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), segue realizando a obra de duplicação da PR-412 (Avenida Juscelino Kubitschek) no perímetro urbano de Matinhos, no litoral do Paraná, durante a alta temporada.

Neste período de maior movimento, os serviços ficam restritos à implantação das novas calçadas com ciclovias para diminuir o impacto no tráfego de veículos pela rodovia.

Em novembro de 2023, o DER/PR finalizou a readequação do canal de macrodrenagem do Rio da Draga, localizado entre as duas pistas da rodovia e parte integral da obra, permitindo o avanço dos serviços de implantação de dispositivos de drenagem e serviços de terraplenagem.

Na sequência foi concluída a pavimentação e liberado o tráfego de veículos no último trecho da obra, em 22 de dezembro. Atualmente circulam veículos em toda a extensão, entre a Rua Pastor Elias Abraão e a Rua Alvorada, cerca de 2,4 quilômetros.

De acordo com o DER/PR, após a alta temporada estão previstos novos desvios na rodovia para concluir os serviços complementares nas pistas centrais, incluindo a sinalização e implantação de dispositivos de segurança rodoviária.

