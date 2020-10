Uma corrente do bem que já mobilizou 2.329 pessoas (até as 15h deste sábado, 17 de outubro), premiou 7 felizardos com carros clássicos extremamente conservados e ajudou a garantir qualidade de vida a diversas crianças mais do que especiais. A ONG Anjo Felipe, recém estabelecida, foca suas atenções na Rifa do Bem de mais um “placa preta” pra continuar a corrente das boas energias.

A bola da vez é um Passat Village 1983, todo original. Nas imagens ele ainda não está com a placa preta, acessório cobiçado por quem gosta de carros antigos originais. Mas toda a papelada está pronta. O valor da cota desta rifa é de R$ 35, mas tem promoção para quem quiser comprar mais números.

O número mencionado na abertura da matéria, 2.329, é a quantidade de pessoas diferentes que já adquiriram pelo menos uma das cotas de cada rifa. Já foram sorteados 7 carros clássicos, entre Fuscas e Kombis conservadíssimas, daquelas de parar o trânsito e tirar foto.

O idealizador desta iniciativa é o José Eduardo Fernandes, analista de logística, 30 anos, pai do menino Felipe, de 8, que nasceu com paralisia cerebral. Ele (e as rifas) já foi personagem dos Caçadores de Notícias desde 2016.

Toda a prestação de contas das rifas é feita de maneira rigorosa e transparente no site da Ong Anjo Felipe.