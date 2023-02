As listas com o resultado do Concurso Público de Curitiba foram divulgadas nesta quarta-feira (15). Este concurso público em Curitiba definiu novos profissionais de saúde que irão atuar no munícipio como médicos, psiquiatras, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.

Além do site do NC/UFPR, os resultados foram publicados no Diário Oficial do Município e no site da Prefeitura. Para consultar, basta o candidato escolher a carreira para a qual fez o concurso e, assim, visualizar todas as publicações. Também foi divulgado o resultado da prova de títulos.

>> Resultado Provisório da Prova de Desenvolvimento Didático

>> RESULTADO – Cirurgião-Dentista; Enfermeiro – Área de Atuação: Saúde; Farmacêutico-Bioquímico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Psicólogo e Terapeuta Ocupacional

>> RESULTADO – Médico – Área de Atuação: Médico; Médico – Área de Atuação: Psiquiatria; Médico – Área de Atuação: Perícia Médica e Médico – Área de Atuação: Medicina do Trabalho

Também a partir desta quarta-feira (15) podem ser conferidos os resultados preliminares da prova de desenvolvimento didático. Ela foi aplicada como segunda fase para os candidatos da área da educação, previstos nos editais 5 e 6.

Os candidatos ainda podem recorrer, caso tenham interesse, acessando a página de publicações do edital 5 e a do edital 6, entre 00h01 de quinta-feira (16) e 23h59 de sexta-feira (17). O resultado definitivo da prova de desenvolvimento didático e os classificados para a prova de títulos devem ser divulgados no dia 6 de março.

Faz parte do edital 7 os cargos de Médico – Área de Atuação: Médico, Médico – Área de Atuação: Psiquiatria, Médico – Área de Atuação: Perícia Médica e Médico – Área de Atuação: Medicina do Trabalho. No edital 10 estão as carreiras de Cirurgião-Dentista, Enfermeiro – Área de Atuação: Saúde, Farmacêutico-Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.

O cumprimento das etapas do concurso público representa uma maneira de selecionar os profissionais para o serviço público.

