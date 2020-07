A prefeitura de Curitiba aumentou a rigidez para o comércio aos domingos. Com o decreto 940/2020 válido por 14 dias, supermercados e feiras não podem funcionar neste dia da semana, liberando somente para serviços essenciais como farmácias,hospitais, ônibus e postos de gasolina. Restaurantes em Curitiba funcionam somente no sistema delivery ou drive-thru estão liberados como também lojas de materiais de construção.

+Leia mais! Letalidade do coronavírus sobe para 2,7% e Curitiba se aproxima da bandeira vermelha

Ainda segundo o decreto padarias e panificadores podem abrir até às 18h, mas sem consumo no local. As medidas fazem parte do enfrentamento da cidade contra o novo coronavírus, em um momento em que as Unidades de Terapia Intensiva ( UTI) chegam a 97% de ocupação. No sábado (25), último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram mais 16 óbitos, totalizando 460 mortos.

A ideia das autoridades de saúde é evitar a aglomeração das pessoas nos fins de semana. Márcia Huçulak, secretária municipal de saúde, relatou durante a semana, que as pessoas estão insistindo em frequentar parques e grandes redes de compra. “No fim de semana, as pessoas tendem a flexibilizar e nestes 14 dias vamos fechar o comércio de rua e shoppings. Faço apelo a Associação Comercial do Paraná ( ACP), para que nos ajude. Os restaurantes, nós entendemos o funcionamento até ás 22h de segunda à sábado e domingo não abre. Queríamos abrir os parques, mas infelizmente o cidadão precisa abrir a consciência e ajudar. Não pode aglomeração e os parques ficam fechados”, relatou Huçulak.

O que abre em Curitiba neste domingo (26)

Ficam suspensas as atividades

Atividades de entretenimento com ou sem música (tais como casas de show, festas, teatros, circo e atividades correlatas), eventuais ou periódicas;

Estabelecimentos destinados eventos sociais e atividades correlatas, além do voltados a feiras técnicas ou de varejo, mostras comerciais, congressos, convenções e outros de interesse profissional, técnico e/ou científico;

Bares e atividades correlatas;

Parques e praças esportivas;

Atividades físicas aquáticas e práticas esportivas coletivas.

Clubes sociais e esportivos

Shopping Centers

Supermercados, mercados

Feiras livres

Escritórios em geral, salões de beleza, barbearias, atividades de estética, academias de ginástica, serviços de banho e tosa de animais

Funcionam com restrições

Restaurantes e lanchonetes podem funcionar apenas na modalidade delivery e drive-thru;

Panificadoras e padarias: Aos domingos, das 7h às 18h, sem consumo no local

Comércio de produtos e alimentos para animais permitido atendimento de delivery e drive-thru;

Feiras livres: de segunda a sexta-feira, sem restrição de horário, com proibição aos sábados e domingos;

Lojas de material de construção podem funcionar nas modalidades delivery e drive-thru;