Região metropolitana de Curitiba ganha primeiro curso de Medicina

A Faculdade de Pinhais (FAPI) abriu as inscrições para o vestibular da primeira graduação de Medicina na Região Metropolitana de Curitiba. Ao todo serão 154 vagas para aulas que serão realizadas na modalidade presencial e em período integral a partir de outubro deste ano. As inscrições ficam abertas até 10 de setembro.

O corpo docente do curso de Medicina da FAPI é formado por profissionais com experiência profissional e acadêmica. Os laboratórios são novos e equipados com simuladores de última geração. Entre os espaços estão os laboratórios de anatomia humana e morfologia, multidisciplinares, de realidade virtual e o Hospital Simulado com ambulatórios, enfermaria e UTI.

O estudante do curso de Medicina da FAPI terá ainda a possibilidade de realizar estágio desde o primeiro semestre da graduação. A instituição conta com convênios e termos de compromisso com vários municípios da Grande Curitiba, que permitem a realização dos estágios na rede básica de atenção à saúde, além de clínicas e hospitais de especialidades, que somam mais de 2,3 mil leitos SUS à disposição.

“Em contrapartida, a FAPI planeja inserir em seu PDI [Plano de Desenvolvimento Institucional] a implantação de residências médicas nas áreas de maior carência na região”, explica a diretora geral da FAPI, Fabiula Schmidt.

A abertura do curso de Medicina é um marco para o processo de crescimento da instituição, que em 2025 comemorará 25 anos de atuação e está na fase final do processo de migração para o Centro Universitário UNIFAPI. Além do curso de Medicina, a FAPI oferece outras 13 graduações e as modalidades de pós-graduação e extensão.

