O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas meteorológicos para Curitiba. Os alertas estarão em vigor entre a tarde desta quinta-feira (24) e a manhã de sábado (26). De acordo com os comunicados, um é para queda brusca de temperatura, e o outro, para perigo potencial de tempestade.

Na quarta-feira (23), a capital paranaense teve a máxima de 30,3°C, temperatura mais alta de 2023 no inverno. Só não bateu de 2015, quando o calor bateu 31,6°C. O alerta do INMET apontou isso, pois na sexta-feira (25), previsão de 11°C de mínima em Curitiba. O calor em Curitiba nesta quinta-feira pode chegar aos 28ºC.

Tempestade se aproxima de Curitiba

Quanto a chuva, o aviso de tempestade poderia ser ainda para esta quinta-feira. A chuva seria entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo como ocorreu no Rio Grande do Sul na quarta-feira. O motivo é uma frente fria que avança pelo Sul do Brasil.

“No Paraná teremos mais um dia de forte calor, mas com maior disponibilidade de umidade em relação aos últimos dias. Nestas condições o risco de tempestades aumenta entre a tarde e noite, principalmente na “metade sul” paranaense”, informou no site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

