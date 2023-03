A norte-americana Reebok, uma das marcas mais tradicionais de artigos esportivos do mundo, abre seu primeiro ponto de venda físico no Brasil, em formato Outlet, localizado no City Center Outlet Premium, em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba.

A primeira loja em território brasileiro conta com uma área de mais de 500m² e um sortimento de produtos que vai do lifestyle – com modelos clássicos das linhas Club C e Classic Leather, famosas na década de 90/2000 – ao training, running e basquete, com os calçados icônicos de atletas e ex-atletas como Allen Iverson.

Além disso, a loja traz uma grande variedade em confecção para diversas modalidades esportivas e muitas novidades e lançamentos em todas as suas categorias com collabs exclusivas.

Para celebrar sua inauguração será realizada nesta quinta-feira (02) um treino de crosstraining no local em parceria com o box Brolex, que contará com a presença de influenciadores como Jessica Liu (@ajessicaliu) e Marina Luzzi (@marinaluzzi_), além de outras personalidades da região.

A loja da Reebok em Campo Largo fica na Rua João Bertoja, 1995 – Itaqui de Cima – Campo Largo.BR 277 – Acesso pelo KM 122 em ambos os sentidos.