O governador do Paraná Ratinho Junior (PSD) contou em uma aparição pública que fez um procedimento capilar, e por isso, está utilizando bonés ou boinas. Para contar a novidade, o governador brincou ao relatar que estava ficando calvo.

LEIA MAIS – Jornalista Gloria Maria morre aos 73 anos, no Rio de Janeiro

“Me justificar que estou de boné porque eu estava ficando careca, então, colocamos umas ‘mudas’ de cabelo. Quatro anos de mandato vai ficando assim, viu gente. Vai ficando judiado. Estou ficando igual caminhão de usina de cana, é bom de ano e ruim de lata”, ironizou Ratinho em discurso.

VIU ESSA? Pastelaria Brasileira fecha para inaugurar loja enorme ainda em fevereiro em Curitiba

O governador não detalhou o procedimento específico que fez no couro cabeludo. Uma dica ao governador Ratinho Junior é o uso de peruca, algo que está cada vez mais comum. Ali nas proximidades do terminal do Guadalupe, tem a loja do José Alvino, mais conhecido como Zé do Cabelo. Ele exporta mechas para vários lugares e está há 33 anos no ramo.

Veja que incrível