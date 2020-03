O governador do Paraná, Ratinho Jr, teve resultado negativo para coronavírus nesta sexta-feira (13). O exame foi feito após o governador chegar a cancelar a participação em eventos públicos por suspeita de estar infectado. Nesta sexta-feira (13), ele tinha uma viagem agendada para Francisco Beltrão, no Sudoeste do estado.

A suspeita de infecção do governador veio após viagem aos Estados Unidos a convite do presidente Jair Bolsonaro. Um dos assessore mais próximos do presidente, o secretário de Comunicação Fábio Wajgarten, que também participou da comitiva nos Estados Unidos, testou positivo para o coronavírus e está em tratamento domiciliar. Os médicos do Palácio do Planalto seguem monitorando o presidente Bolsonaro, que quinta-feira (12) chegou a fazer uma live no Facebook de máscara cirúrgica.

Segundo o Palácio Iguaçu, Ratinho Junior não apresentou nenhum sintoma e realizou o teste espontaneamente. Nos Estados Unidos, Ratinho Junior participou de uma missão oficial para apresentar potenciais de negócios para o Paraná em Miami, na Flórida.