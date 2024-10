Rafaela Lupion estreia na Câmara com grande experiência administrativa

Com 7.259 votos, a advogada Rafaela Marchiorato Lupion Melo Cantergiani, 40 anos, foi eleita para a Câmara Municipal de Curitiba (CMC), pelo Partido Social Democrático (PSD). Curitibana, casada e mãe de uma menina, Rafaela Lupion vai representar na Câmara uma das famílias tradicionais da vida política do Paraná: é bisneta do ex-governador Moisés Lupion, e prima do deputado federal Pedro Lupion.

Curiosamente, Moisés Lupion foi eleito governador em 1947 pelo PSD (Partido Social Democrático) que foi dissolvido em 1965. O atual PSD foi fundado em 2011.

Ex-administradora da Regional Matriz de janeiro de 2021 até maio de 2024, ela teve apoio do prefeito Rafael Greca, e do vice, atual candidato para prefeitura, Eduardo Pimentel. Durante a campanha, defendeu causas como turismo sustentável, valorização da cultura, empreendedorismo, incentivo à prática esportiva, agricultura urbana e apoio aos pequenos produtores, além de segurança pública. Na eleição de 2020 tinha ficado como 1º suplente.

“Estou otimista, entusiasmada. Acredito que estou preparada para assumir e realizar um trabalho frutífero para nossa cidade”, declara Rafaela Lupion à Tribuna do Paraná.

Experiência em conselhos e no serviço público

Engajada, Rafaela Lupion tem uma vida pública com experiência em conselhos e no serviço público. Foi presidente do Conselho Comunitário de Segurança Centro (Conseg) até maio deste ano, presidiu o Conselho Estadual do Direito da Mulher, foi integrante do Conselho da Criança e do Adolescente, é associada da Associação Comercial do Paraná (ACP).

Trabalhou na Casa Civil do Governo do Paraná por oito anos, onde foi coordenadora legislativa, integrou comissões da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Paraná, além de ter feito curso de ciência política na Espanha e ter formação em filosofia política. “Atuei muitos anos no Executivo, aprendi a lidar com as questões da cidade, a ter um cuidado, um olhar humano para as pessoas, para que as coisas funcionem”, diz.

O trabalho desempenhado na Administração da Regional Matriz, que abrange 18 bairros, e conforme Rafaela tem um público flutuante estimado em 1 milhão de pessoas por dia, atravessou fronteiras. “Tive uma votação representativa nas 10 regionais da cidade. O voto é uma procuração que outorgam pra gente. É uma nobre missão e vou dar o meu melhor para que as pessoas vivam bem e com mais dignidade”, afirmou a vereadora,.

Questionada sobre as principais bandeiras que vai defender durante seu mandato Rafaela diz: “Saúde e educação são fundamentais para a sociedade avançar. Mas também vou trabalhar pela valorização do esporte, que é uma forma de inserção social, de formação de caráter. Acho importante oferecer atividades esportivas e culturais no contra-turno. A segurança alimentar é outra bandeira nossa, incentivar as hortas urbanas e defender o empreendedorismo, valorizar quem gera emprego e renda. E também o turismo pujante da nossa cidade”, afirmou.

