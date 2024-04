Quem busca emprego pode receber créditos de ônibus de graça na RMC

Você sabia que pessoas de baixa renda que estão em busca de emprego podem receber créditos gratuitos para utilizar no transporte coletivo metropolitano? Chamado de Cartão Social, o programa é do Governo do Paraná e disponibiliza R$ 242 em créditos para deslocamento na rede metropolitana. O objetivo é ajudar a reinserir no mercado de trabalho profissionais que estão desempregados.

O valor equivale a 44 passagens do sistema gerido pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), permitindo que os beneficiários possam se deslocar todos os dias, fazendo viagens de ida e volta durante um mês, para entrevistas de emprego ou para cursos de qualificação profissional, por exemplo, sem custos.

LEIA TAMBÉM:

>> Tentativa de roubo tem troca de tiros e baleados no bairro Jardim das Américas

>> Buraco gigante em bairro de Curitiba faz aniversário e gera medo em moradores

Para receber os créditos, o usuário deve estar cadastrado no CadÚnico e no Sistema Nacional de Emprego (Sine), além de atender critérios como baixa renda e ter idade entre 16 e 64 anos. O Cartão Social também pode ser concedido a alunos matriculados em cursos de qualificação profissional, ofertados pelo Governo do Estado por meio da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda.

“Muitas vezes uma pessoa pode perder uma oportunidade de entrevista de emprego, de distribuir currículos ou de fazer um curso por ter que arcar com a passagem enquanto está sem renda. O Cartão Social ajuda este público que busca novas oportunidades”, afirmou o diretor-presidente da Amep, Gilson Santos.

Como fazer o Cartão Social

Os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador ou posto de atendimento de um dos 20 municípios atendidos pela Amep: Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Contenda, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Mandirituba, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul e São José dos Pinhais.

Para evitar filas, é possível fazer o agendamento pela internet. O usuário também pode fazer uma consulta prévia pelo site da Amep para saber todos os requisitos para participar do programa.

Com essas informações, será agendado um horário para que o beneficiário compareça em uma Agência do Trabalhador para finalizar o cadastro no programa. Quando o cartão estiver pronto, a pessoa vai receber uma mensagem via SMS informando que ela pode retirar o cartão carregado com os créditos no posto Sine escolhido.

Quanto tempo valem os créditos do Cartão Social?

Apesar de o programa prever o uso das passagens ao longo de um mês, não há limite de passagens diárias e o beneficiado pelo programa tem até um ano para usar os créditos.

O passageiro que já tiver um cartão Metrocard em uso terá o cartão original bloqueado temporariamente para uso do Cartão Social. Quando os créditos do benefício se esgotarem, o usuário poderá reativar o cartão antigo, recuperando os créditos que tinha no momento do bloqueio.

O Cartão Social é de uso pessoal do beneficiário que solicitá-lo, não podendo ser emprestado. Também não é possível emitir uma segunda via do cartão.

Você já viu essas?

Moda e lifestyle Shein vai abrir loja física em Curitiba: brindes, descontos e peças a partir de R$ 21,99 10 mais ricos do Brasil Fundador de gigante dos cosméticos de Curitiba está na lista de bilionários da Forbes Mini terreno! Lote no Pilarzinho a partir de R$ 17 mil? Terreno tem permissão para venda em Curitiba