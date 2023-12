Quase 30 golfinhos foram encontrados mortos no Litoral do Paraná em 2023

Um filhote do golfinho morreu na última semana no Litoral do Paraná. Ele foi encontrado com vida na manhã da última terça-feira (05) na Ilha de Superagui, mas não resistiu horas depois de ser resgatado pela equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná (LEC-UFPR), via Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS). Somente em 2023, foram quase trinta toninhas (Pontoporia blainvillei), espécie de golfinho, encontradas mortas encalhadas apenas no litoral paranaense.

Com menos de 60 centímetros de comprimento, a fêmea recém-nascida de toninha foi atendida ainda na praia, e seguiu ao Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise da Saúde da Fauna Marinha (CReD) da UFPR. De acordo com o médico-veterinário e responsável técnico, Fábio Henrique de Lima, a toninha apresentava lesões pelo corpo e dificuldades para respirar, além de quadros de convulsão.

Uma necropsia vai compreender a causa da morte deste indivíduo.

Ameaçadas de extinção

As toninhas são a espécie de pequeno cetáceo (grupo que engloba os golfinhos e baleias) mais ameaçada de extinção na América do Sul. No Brasil a espécie é classificada como “criticamente ameaçada de extinção”. A sobrivência da toninha está ameaçada pela perda e degradação de seu habitat, poluição do oceano e principalmente devido às inúmeras interações com as atividades pesqueiras, incluindo o alto número de animais capturados acidentalmente em redes da pesca de emalhe.

Com até 1,8 metro de comprimento total, mas com filhotes menores do que 80 centímetros, as toninhas habitam as águas costeiras desde o estado brasileiro do Espírito Santo até a região central da Argentina.

Toninhas no Paraná

O litoral do Paraná é uma importante área de reprodução, alimentação e desenvolvimento para as toninhas e o registro de um recém-nascido encalhado vivo é um aviso para que todos cuidem do litoral e da biodiversidade que depende dos mares. Somente em 2023, foram quase trinta toninhas encontradas mortas encalhadas apenas no litoral do Paraná .

Ao encontrar animais marinhos debilitados ou mortos nas praias paranaenses, acione a equipe do PMP-BS/Laboratório de Ecologia e Conservação (LEC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) pelo 0800 642 33 41.

