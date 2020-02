O motorista de Curitiba deve se preparar para a volta às aulas nesta quarta-feira (5) – só na rede estadual de ensino, 141 mil alunos de 163 escolas retornam aos estudos. A previsão da Superintendência de Trânsito (Setran) é de que o número de veículos circulando nas ruas aumente em até 30%. Consequentemente, aumentam os congestionamentos, especialmente nos horários de entrada e saída dos alunos de escolas e faculdades, com picos às 8h, 12h e 18h.

As ruas próximas das instituições de ensino terão um movimento maior em relação ao período de férias. Um dos pontos críticos é o Centro, que abriga vários colégios. Uma das alternativas para não se estressar é sair com antecedência de casa ou do trabalho.

“Isso proporciona ao motorista um tempo maior para escolher a melhor opção para deixar a criança com mais segurança e evitar a fila dupla ou até tripla. Quando ocorre essa situação, o trânsito fica sobrecarregado”, ressalta o diretor da Escola Pública de Trânsito da prefeitura (EPTran), Claudionor Agbert.

Além do horário, os pais também têm que estar atentos à segurança dos filhos a caminho da escola. Todos no veículo devem usar cinto de segurança, as crianças com menos de oito anos devem usar a cadeirinha e o motorista não deve usar o celular na direção. “O celular é um perigo, pois atrapalha na atenção e isso no trânsito é essencial. Ainda assim, muitos desrespeitam a lei”, comenta Claudionor.

Operações de trânsito

Com a volta às aulas, a concentração de veículos nas proximidades das escolas se intensifica para a entrada e saída dos estudantes. Com mais carros nas ruas, aumentam também as reclamações de cidadãos pelo desrespeito de parte dos motoristas, principalmente quanto ao excesso de velocidade e estacionamento irregular.

Na próxima semana, a EPTran fará operações de abordagem educativas com outros órgãos Detran-PR, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) e Policia Rodoviária Federal (PRF). “Nas abordagens iremos conversas com os motoristas sobre a importância de se conduzir com segurança. É um período importante para todos nós”, ressalta o diretor da Escola Pública de Trânsito.

O retorno da rede municipal de ensino está marcado para 12 de fevereiro para 185 escolas e 206 Centros Municipais de Ensino Infantil (CMEIs), quando outros 141 mil alunos voltam às salas de aula.