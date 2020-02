Pais e responsáveis interessados em matricular alunos na rede de educação infantil de Curitiba devem ficar atentos. O cadastro online para os pequenos vai reabrir no próximo dia 12 de fevereiro. São 6,4 mil novas vagas disponíveis neste início de ano em Curitiba entre os Centros de Educação Infantil (CEIs) e instituições de ensino comunitárias e/ou particulares que firmaram parceria com a prefeitura. Ao todo, Curitiba oferece 50 mil vagas para esta etapa neste ano.

Segundo a prefeitura de Curitiba, a reabertura do cadastro, era prevista para esta segunda-feira (03), mas precisou ser estendida para o dia 12 porque a distribuição das vagas para as crianças já cadastradas não chegou a ser concluída. “Foram distribuídas 5 mil vagas para as famílias que mais precisam”, disse Maria Sílvia Bacila, secretária municipal da educação.

O registro online das intenções de vaga deve ser feito pelo Sistema de Cadastro Online, disponível neste endereço.

É de graça!

A prefeitura de Curitiba reforça que o atendimento de crianças encaminhadas pela Secretaria de Educação aos CEIs deve ser inteiramente gratuito às famílias, já que o custo total é repassado pela prefeitura para atendimento da criança.