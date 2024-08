Qual é o patrimônio dos candidatos à prefeitura de Curitiba? Mais rico declarou R$ 2,5 milhões

Os 10 candidatos para a prefeitura de Curitiba divulgaram o patrimônio ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ney Leprevost (União Brasil) aparece no topo da lista seguido por Eduardo Pimentel ( PSD) e Luizão Goulart (Solidariedade).

Eduardo Pimentel (PSD)

Eduardo Pimentel é candidato pelo Partido Social Democrático (PSD). O patrimônio total declarado é de R$ 2.260.443,06. O maior valor é de R$ 1.500.001,00 em quotas ou quinhões de capital. (é a chamada opção para declarar empresas de formato jurídico “Ltda.” ou “Empresário Individual”)

Na eleição anterior, em 2020, o então candidato a vice-prefeito declarou patrimônio total de R$ 749.743,11. Na primeira disputa a cargo público da qual participou, em 2010, o valor declarado foi de R$ 394.389,35.

Felipe Bombardelli (PCO)

Felipe Bombardelli é candidato pelo Partido da Causa Operária (PCO). Ele disputa pela primeira vez uma eleição.

Felipe declarou patrimônio total de R$ 106.000,00 em aplicação na poupança.

Luciano Ducci (PSB)

Luciano Ducci é candidato pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). O valor total declarado pelo candidato é de R$ 932.484,46. O maior bem financeiro é um apartamento avaliado em R$ 431.815,54.

Na última eleição que disputou, em 2022, o patrimônio declarado foi de R$ 613.690,52.

Maria Victoria (PP)

Maria Victoria é candidata pelo Progressistas (PP) e declarou patrimônio de R$ 1.756.173,81. O bem de maior valor são R$ 800.000,00 em quotas ou quinhões de capital.

Na última eleição da qual participou, em 2022, a então candidata a deputada estadual declarou R$ 2.309.343,28 em bens.

Ney Leprevost (UNIÃO)

Ney Leprevost é candidato pelo União Brasil. O patrimônio total informado é de R$ 2.587.268,43. O bem de maior valor declarado é um imóvel residencial de R$ 888.110,96.

Nas últimas eleições que disputou, em 2022, o então candidato a deputado estadual informou R$ 2.081.320,16 em bens.

Professora Andrea Caldas (PSOL)

Andrea Caldas é candidata pelo Partido Socialismo e Liberdade. O único valor declarado por Andrea é R$ 1.042.995,02. Em 2022 ela disputou uma eleição pela primeira vez e declarou R$ 240.000,00 em bens.

Roberto Requião (MOBILIZA)

Roberto Requião é candidato pelo Mobilização Nacional. Ele declarou R$ 621.633,85 em bens, sendo que maior valor informado é de R$ 261.000,00 em empréstimo familiar.

Na disputa mais antiga da qual o candidato participou e com dados disponíveis no TSE, em 2006, Requião informou ter R$ 1.406.541,14 em bens.

Samuel de Mattos (PSTU)

Samuel é candidato pelo Partido Socialista Dos Trabalhadores Unificado (PSTU). Ele declarou patrimônio total de R$ 164.670,83, O bem com maior valor declarado são R$ 68.000,00 em aplicações de renda fixa.

Cristina Graelm (PMB)

Cristina Reis Graelm é candidata pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB) e participa pela primeira vez de uma eleição.

O patrimônio total declarado é de R$ 673.620, 00. O maior valor é de R$ 225.000,00 em aplicações financeiras.

Luizão Goulart (SOLIDARIEDADE)

Luizão Goulart é candidato pelo Solidariedade. O patrimônio total declarado por ele ao TSE é de R$ 1.968.872,72. O bem de maior valor é um apartamento em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no valor de R$ 319.566,64.

Na última eleição que disputou, em 2022, Luizão declarou R$ 1.800.312,08 em bens.

