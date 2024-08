Lista de candidatos a vereador em Curitiba tem nomes curiosos e estratégias peculiares

Apelidos, personagens de filmes e nomes curiosos. Candidatos a vereador em Curitiba apostam no diferente para atrair o voto do eleitor nas próximas eleições. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são 737 pessoas postulantes a uma vaga na Câmara Municipal de Curitiba (CMC).

Um dos exemplos é o Homem Aranha da XV, do PDT. João Mario Alves Sant Ana, tem 53 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro, grau de instrução ensino médio incompleto e sua profissão atual é “artista plástico e assemelhados”.

>> Veja aqui a lista de todos os candidatos a vereador por Curitiba

Outro que chama atenção é o André Negão do Espetinho do partido Republicanos . André tem 35 anos de idade, e declarou ao TSE ser solteiro, grau de instrução ensino fundamental completo e sua profissão atual é vendedor pracista, representante, caixeiro-viajante e assemelhados.

Do partido Renovador Trabalhista Brasileiro tem o Pollacco do Onibus. Aos 53 anos, o catarinense declarou ao TSE ser divorciado, grau de instrução superior incompleto e sua profissão atual é motorista de veículos de transporte coletivo de passageiros.

Do Cidadania, o Véio da Van é candidato a vereador. Anderson Fernandes Correia, tem 53 anos de idade, declarou ao TSE ser viúvo, grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é motorista de veículos de transporte coletivo de passageiros.

No União Brasil, o Linguiça do Circo vai disputar uma cadeira na CMC. João Flausino Dias, tem 72 anos de idade, declarou ao TSE ser casado, grau de instrução ensino fundamental incompleto e sua profissão atual é “outros”.

Pelo partido Novo, o Fiscal do Bairro entra no pleito 2024. Laercio Tersi, tem 41 anos de idade, declarou ao TSE ser casado, grau de instrução superior completo e sua profissão atual é programador de computador.

No MDB, a Vá Nessa vai concorrer em outubro. Vanessa Fonseca, 48 anos de idade, declarou ao TSE ser divorciada, grau de instrução superior completo e sua profissão atual é advogada.

Helena Gata Garota é candidata pelo Mobiliza. Helena Maria de Oliveira, tem 62 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução ensino médio completo e sua profissão atual é “aposentado (exceto servidor público)”.

O Mobiliza tem ainda a candidata Diovana Dona da Balada. Diovana Andrade Leite, tem 34 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução superior incompleto e sua profissão atual é “outros”.

Pelo PP o candidato Ale Pinguim chama atenção. Alexandre de Souza Lacerda, tem 52 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução superior completo e sua profissão atual é “outros”.

Animal concorre para o cargo de vereador de Curitiba pelo partido PMB. Nivaldo Businari, tem 60 anos de idade, declarou ao TSE ser solteiro(a), tem o grau de instrução ensino fundamental completo e sua profissão atual é “comerciante”.

Guia dos candidatos das eleições 2024

O tradicional Guia dos Candidatos da Tribuna do Paraná está no ar desde a sexta-feira (16). Além de todos os candidatos a vereador e a prefeito de Curitiba e dos municípios da região metropolitana, no guia tem os dados de todos os municípios do Brasil.

São dados completos e informações prestadas por cada candidato dos 5.565 cidades do país ao Tribunal Superior Eleitoral.

