Uma organização criminosa ligada a pelo menos dez furtos de cargas no Paraná e em Santa Catarina é alvo de operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR), nesta quarta-feira (5). Ao todo, são cumpridas 39 ordens judiciais, sendo 12 mandados de prisão preventiva, 12 bloqueios de contas, 14 mandados de busca e apreensão e um sequestro de veículo.

A ação, que conta com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina, acontece simultaneamente em Curitiba e nas cidades catarinenses de Barra Velha, Joinville, Santa Rosa do Sul, São Francisco, Tijucas e Morro da Fumaça.

Participação dos caminhoneiros

Durante as investigações, a Polícia Civil do Paraná apurou que a organização criminosa aliciava motoristas para que simulassem roubo de cargas e, depois, furtava as cargas e os caminhões. Os motoristas iam até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, mas na realidade tinham entregado as cargas.

“Identificamos que a organização criminosa era bem dividida, com uma organização de tarefas bem nítida. Os líderes eram responsáveis por acompanhar os motoristas até o local onde iriam dormir, enquanto outro integrante desligava o sistema de rastreamento e permanecia com eles até a carga ser ocultada e eles irem à delegacia fazer o falso registro”, afirma o delegado André Feltes.

Os suspeitos são investigados por organização criminosa, falsa comunicação de crime, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e furto qualificado.

