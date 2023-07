Uma operação da Polícia Militar do Paraná (PMPR) em Curitiba, contra o tráfico de drogas na capital, apreendeu seis menores de idade e cumpriu quatro mandados de busca e apreensão. A ação aconteceu na manhã desta quarta-feira (5), no bairro Cidade Industrial de Curitiba.

LEIA MAIS – Último contato do piloto e forte estrondo; Tudo o que se sabe sobre o desaparecimento de avião no Paraná

Ao todo, cerca de 120 militares estaduais participaram da operação, incluindo equipes do Batalhão de Polícia de Choque e do Canil do BPChoque, Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE), Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), Companhia Independente de Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas (CIROCAM), Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) e equipes de inteligência da PMPR.

A operação contou com o apoio de policiais civis da 11ª Delegacia da Polícia Civil e da Delegacia do Adolescente.

Operação foi deflagrada no bairro Cidade Industrial de Curitiba. Foto: Divulgação/PMPR

Investigação

De acordo com a PM, as investigações começaram há cerca de dois meses, comandadas pelo Comando de Policiamento Especializado e pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, com a realização de vigilância e filmagens na região, para identificar integrantes da organização criminosa responsáveis pelo tráfico de drogas.

LEIA AINDA – Vandalismo e furto mudam infraestrutura de importante avenida de Curitiba

Ainda durante as investigações, dois menores foram apreendidos em flagrante em posse de uma moto roubada e de armas de fogo. Dois adultos também foram presos por envolvimento com os crimes.

Armas, munições e veículos apreendidos

Desde o início das investigações até a deflagração da operação nesta quarta-feira, oito menores foram apreendidos e dois adultos foram presos em flagrante. Além das prisões, uma motocicleta foi recuperada e foram apreendidos um veículo, um simulacro de arma de fogo, três armas de fogo, seis munições, duas balanças de precisão, cinco celulares, um caderno de anotações, porções de drogas e R$ 899 em espécie.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Trânsito Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Incentivo Cidade da Itália oferece dinheiro a quem quiser morar e trabalhar por lá