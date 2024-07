Programa inédito realizará 17 mil castrações gratuitas no Paraná

As famílias que não têm condições de castrar seus pets, mas desejam proporcionar uma vida melhor a seus cães e gatos, terão uma ótima oportunidade a partir do próximo dia 8 de julho. Médicos veterinários realizarão as cirurgias em um ônibus totalmente equipado, que percorrerá o Paraná. O objetivo é realizar 17 mil castrações gratuitas na primeira etapa do programa.

Os agendamentos começaram nesta segunda-feira, dia 1º de julho.

A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais, da Secretaria Nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais (DPDA/SBIO/MMA), do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

As castrações devem acontecer em todo o território nacional, por meio de aporte de emendas parlamentares e dotação orçamentária própria. O Castra + Paraná é realizado por meio de emenda parlamentar concedida por intermédio do deputado federal Delegado Matheus Laiola (União Brasil) no valor de R$ 7 milhões, que serão utilizados em 2024.

“A castração é a melhor política pública de proteção animal. Evita a superpopulação e promove a saúde dos pets”, considera o delegado. Reconhecido pelo trabalho de proteção e defesa dos direitos dos animais em todo o Brasil, ele revela que o objetivo é dar continuidade ao programa. Após seis meses dessa primeira etapa, vamos ampliar o número de procedimentos realizados e a abrangência das localidades”, salienta.

Castra Mais Paraná

A ação atenderá pessoas em situação de vulnerabilidade, de baixa ou nenhuma renda. O programa é executado pelo Projeto Ajudei, associação fundada em 2014, em Curitiba, e que atua na causa animal.

Os fundadores do Projeto Ajudei e executores do Castra + Paraná, Aurélio Aguiar e Cler Baldo, explicam que o projeto contará com um ônibus equipado para todas as etapas da cirurgia. O veículo ficará estacionado em local de fácil acesso para a população, com o apoio de duas tendas de 10 x 10 metros, proporcionando mais conforto para os tutores. A equipe será formada por aproximadamente 20 pessoas, entre médicos veterinários e agentes sociais e administrativos.

Como participar

Para participar será preciso fazer um cadastro antecipado, preenchendo o formulário no site castramaisparana.com.br

“O tutor precisa estar cadastrado no portal Portal Gov-br, cadastro único que reúne serviços para o cidadão”, salienta Aurélio. No dia da castração, basta levar o pet no período combinado, seguindo as orientações fornecidas no momento do cadastro.

Os cães e gatos devem estar em jejum de oito horas e os tutores precisam estar presentes durante o procedimento, que poderá durar entre 30 minutos e duas horas.

Após o procedimento os cachorros ou gatos receberão um microchip subcutâneo com os dados do tutor, além de roupa cirúrgica, cone de proteção e medicamentos necessários para a recuperação.

Confira a agenda do Castra Mais Paraná:

08 a 13 de julho

Comunidade Dona Cida – CIC

Associação dos Moradores – Rua Dona Cida, 10512 – Cidade Industrial

Agendamento aberto a partir do dia 01 de julho.

Link de inscrição: castramaisparana.com.br

