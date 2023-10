Um homem de aproximadamente 50 anos foi preso após tentar sequestrar uma criança de 11 anos, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A situação aconteceu por volta das 13h15 de quarta-feira (18). A menina ia para a escola e estava esperando o ônibus, quando foi abordada pelo suspeito.

O homem estava dirigindo um Fiat Doblò preto. De acordo com o relato da criança, ele parou perto dela e pediu para ela entrar no carro. Quando a vítima recusou, o homem desceu do veículo e tentou puxar a menina, mas ela conseguiu correr e pedir ajuda.

Uma viatura da Patrulha Escolar da Guarda Municipal (GM) estava perto e foi até o local atender a ocorrência. Eles abordaram o homem, que afirmou que é professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Preso e liberado

O professor foi preso e levado até a Delegacia de Quatro Barras. A Polícia Civil (PCPR) informou que o homem foi autuado em flagrante por tentativa de sequestro. Ele pagou fiança de R$ 2 mil e foi liberado no mesmo dia.

Além da menina, o professor também teria tentado sequestrar uma segunda criança, ainda na tarde de quarta-feira. Entretanto, a GM não sabe dizer se essa outra situação aconteceu antes dele ser preso ou depois que ele pagou a fiança e foi liberado.

Em nota, a PCPR disse que continua investigando o caso e que o professor não possui passagens pela polícia.

UFPR fala sobre o caso

Questionada, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) se manifestou sobre o caso. Confira a nota na íntegra:

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) comunica que tomou conhecimento, por meio da imprensa, de recentes denúncias envolvendo um professor da instituição, na cidade de Quatro Barras.

A UFPR reitera o compromisso de aguardar as investigações em curso e a subsequente decisão da justiça, respeitando rigorosamente os princípios do amplo direito de defesa e do contraditório, que são fundamentais em casos de acusações criminais. Além disso, a instituição destaca sua disposição em colaborar integralmente com as autoridades competentes no que for necessário para esclarecer os fatos.

