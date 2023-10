Foi lançado nesta quarta-feira (18) o 3º edital para o concurso público para a Defensoria pública do Paraná. Estão previstas 10 vagas mais cadastro de reserva para diferentes cargos e os salários variam, podendo chegar a até R$ 7,6 mil dependo do cargo e dos benefícios referentes a cada posto de trabalho. As inscrições estão abertas até às 16h00min do dia 16 de novembro de 2023.

As vagas são para as seguintes áreas de trabalho: administração, contabilidade, direito, economia, engenharia, estatística, informática, psicologia, serviço social e técnico administrativo. A banca responsável pelas provas será o Instituto Consulplan e as inscrições devem ser feitas diretamente no site da instituição.

Apenas a área de técnico administrativo exige nível médio. Para todas as outras áreas a exigência, segundo o edital do concurso público da Defensoria Pública do Paraná, é de nível superior nas respectivas áreas de trabalho. Confira abaixo as vagas para cara cargo:

ADMINISTRAÇÃO – Nível Superior – 1 vaga e 50 cadastro de reserva.

CONTABILIDADE Nível Superior 1 vaga e 50 cadastro de reserva.

DIREITO Nível Superior 1 vaga e 200 cadastro de reserva.

ECONOMIA Nível Superior 1 vaga e 50 cadastro de reserva.

ENGENHARIA Nível Superior 1 vaga e 50 cadastro de reserva.

ESTATÍSTICA Nível Superior 1 vaga e 50 cadastro de reserva.

INFORMÁTICA Nível Superior 1 vaga e 50 cadastro de reserva.

PSICOLOGIA Nível Superior 1 vaga e 50 cadastro de reserva.

SERVIÇO SOCIAL Nível Superior 1 vaga e 50 cadastro de reserva.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO Nível Médio 1 vaga e 100 cadastro de reserva.

O salário para as áreas que exigem nível médio é de R$ 4,387,29. Porém tem auxílio alimentação de R$ 1,083,33, mais auxílio saúde de R$ 297,17 a R$ 1.656,67 (dependendo da faixa etária), auxílio transporte de R$ 528,00 e R$ 719,62 de auxílio creche por dependente até 5 anos de idade.

Para o cargo de técnico administrativo o salário é de R$ 2.193,65 (será alterado para R$ 4.058,25 conforme Lei Estadual n° 21.581/2023, com efeitos a partir de 1º/11/23, segundo o Edital do concurso público da Defensoria Pública do Paraná). Além de R$ 1,083,33, mais auxílio saúde de R$ 297,17 a R$ 1.656,67 (dependendo da faixa etária), auxílio transporte de R$ 528,00 e R$ 719,62 de auxílio creche por dependente até 5 anos de idade.

