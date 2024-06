Vai começar nesta terça-feira (11) a última fase do Fala Curitiba. Para votar em sugestões de melhorias para o bairro basta preencher o formulário virtual que estará disponível no site próprio ou se dirigir às unidades do Fala Móvel – os carros caracterizados da consulta pública.

Na internet, a votação terá início nas primeiras horas de terça-feira (11). É nessa mesma data em que começarão a rodar os veículos do Fala Móvel, com seus formulários impressos e equipes de técnicos da Prefeitura para tirar as dúvidas dos cidadãos.

Enquanto o Fala Móvel encerrará as atividades no dia 27 de junho, véspera das últimas reuniões regionais, a participação virtual poderá ser registrada até o dia anterior a esses grandes encontros das comunidades, que acontecerão entre os dias 24 de junho e 28 de junho.

Nessa fase, pela internet ou no Fala Móvel, os cidadãos poderão assinalar até cinco propostas. Somadas as demandas elegíveis nas dez Regionais – e que variam de 15 a 30 itens – serão 217 sugestões para toda a cidade. Elas estão distribuídas entre 17 políticas públicas – como Saúde, Trânsito, Obras ou Cultura.

As prioridades a serem votadas resultam das reuniões presenciais da etapa anterior. Todas foram avaliadas por grupos temáticos da Prefeitura como em condições técnicas de serem incluídas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA) para 2025.

