Incêndio em garagem de prefeitura da Grande Curitiba destrói carro oficial de prefeito

Na tarde deste domingo (02), um incêndio nas dependências da sede administrativa da Prefeitura de Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), atingiu o carro oficial usado pelo prefeito Clevinho Poletto (PL) e alguns materiais usados nas feirinhas do município.

Por meio de nota, a prefeitura informou que o incêndio começou por volta das 15h40. “O fogo teve início na garagem do prédio, onde foi completamente consumido o veículo oficial utilizado pelo senhor prefeito. Além disso, as chamas atingiram as tendas e cadeiras da feirinha que estavam armazenadas próximas ao local”, explicou o município em nota.

Ainda conforme detalhes da prefeitura, funcionários municipais e populares usaram hidrantes para controlar as chamas, o que evitou que o incêndio se espalhasse para outras áreas. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e realizou os procedimentos necessários para a finalização da ocorrência.

“Até o momento, as causas do sinistro ainda são desconhecidas e estão sob investigação. Durante o ocorrido, um morador que auxiliava no controle das chamas sofreu um corte, mas já recebeu os devidos cuidados médicos e passa bem. Informamos que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para apurar as causas do incêndio e para garantir a segurança de todos os colaboradores e do patrimônio público”, acrescentou a prefeitura de Balsa Nova.