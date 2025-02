Nova rua da Cidadania em bairro de Curitiba tem investimento milionário e lançamento em breve

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Cidade Industrial de Curitiba (CIC) está prestes a receber um novo marco de modernidade e sustentabilidade. A nova Rua da Cidadania CIC, em construção na Vila Nossa Senhora da Luz, promete revolucionar o atendimento público e a qualidade de vida dos moradores da região. Com um investimento de R$ 41 milhões, o projeto tem previsão de ser concluído ainda no primeiro trimestre de 2025.

Segundo vistoria recente feita pelo prefeito Eduardo Pimentel, a obra está com 72% dos trabalhos já em andamento. “A nova Rua da Cidadania CIC será um marco de modernidade para Curitiba, deixando os serviços públicos mais próximo dos moradores, mas também integrando as pessoas em uma área revitalizada, que servirá como centro de convívio da população”, afirmou o prefeito.

O empreendimento, com conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2025, contará com 14,5 mil m² de área construída. Destes, 8,8 mil m² serão destinados à ala de atendimento e 5,7 mil m² no subsolo, para estacionamento e serviços gerais.

A estrutura incorporará sistemas de captação de energia solar e reuso da água da chuva, tornando-se referência em reaproveitamento energético e geração de energia limpa, dando destaque para a sustentabilidade.

Luiz Fernando Jamur, secretário municipal de Obras Públicas, ressalta: “Essa obra é um exemplo de como podemos avançar sem deixar de lado o respeito ao meio ambiente e à história local”.

A nova Rua da Cidadania também requalificará um espaço anteriormente degradado e que estava ocioso, sem funcionalidade. O antigo ginásio de esporte CSU está sendo adaptado para novas atividades de esporte e lazer, integrando-se ao projeto.

Como será a estrutura da Nova Rua da Cidadania da CIC?

O pavimento inferior abrigará um estacionamento coberto, espaço para a Guarda Municipal, áreas de apoio e instalações esportivas. Já no térreo, os cidadãos encontrarão os serviços descentralizados das secretarias municipais, além de áreas administrativas e de apoio.

A integração com equipamentos públicos existentes, como o Farol do Saber Frei Miguel Bottacin e o Cras Nossa Senhora da Luz, fortalecerá ainda mais o impacto positivo deste novo centro cívico na comunidade.

Com a nova Rua da Cidadania CIC, Curitiba reafirma seu compromisso com a inovação urbana, sustentabilidade e qualidade de vida, oferecendo um espaço que atende às necessidades atuais e futuras de seus cidadãos.