IAT resgata filhotes de lagarto-teiú no Balneário Atami, em Pontal do Paraná

Técnicos do Instituto Água e Terra (IAT) fizeram o resgate de 20 filhotes e dois ovos de lagarto-teiú (Salvator merianae) nesta sexta-feira (31), no Balneário Atami, praia de Pontal do Paraná, no Litoral do Estado. A fêmea que eclodiu os ovos já não estava mais presente quando os filhotes foram encontrados. O ninho dos lagartos estava no jardim de uma residência. A soltura de todos os 22 filhotes ocorreu em uma região de restinga.

O lagarto-teiú é a maior espécie de lagartos encontrada no Brasil, podendo alcançar até 2 metros da cabeça até a ponta da cauda. Por ser um animal que não tem cuidado parental – é comum que a fêmea abandone seus filhotes após o nascimento. Sua alimentação é muito variada, incluindo frutas, folhas, carnes, insetos, roedores e até mesmo outros lagartos.

Os teiús são essenciais no equilíbrio da biodiversidade, tendo papel de destaque no controle de pragas urbanas como ratos e insetos. Eles também são importantes dispersores de sementes, advindas dos frutos que consomem, garantindo o surgimento de novas mudas de plantas em todo o Brasil, exceto na Floresta Amazônica, único espaço do território brasileiro onde não é encontrado.

Ao avistar animais machucados ou vítimas de maus-tratos, tráfico ilegal ou cativeiro irregular, o cidadão deve entrar em contato com a Ouvidoria do Instituto Água e Terra ou da Polícia Militar do Paraná.

Se preferir, a pessoa pode ligar para o Disque Denúncia 181 e informar de forma objetiva e precisa a localização e o que aconteceu com o animal. Quanto mais detalhes sobre a ocorrência, melhor será a apuração dos fatos e mais rapidamente as equipes conseguem fazer o atendimento.

