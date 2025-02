Ex-vereador de Colombo, Eurico Dino morre aos 57 anos

Morreu nesta sexta-feira (31) aos 57 anos, o ex-vereador Eurico Braz de Bonfim, popularmente conhecido como Eurico Dino, morador da cidade de Colombo, região metropolitana de Curitiba.

A morte de Dino foi confirmada pela filha através de uma postagem no seu perfil pessoal em uma rede social. “Céu ganhou uma estrelinha hoje… a minha estrelinha! Pai, tudo ao seu lado era melhor, e isso vai fazer uma falta que palavras nunca vão conseguir explicar…”, lamenta.

A morte de Eurico gerou comoção nas redes sociais. O prefeito reeleito Helder Lazarotto, lamentou a morte do amigo. “É com imensa tristeza que recebo a notícia do falecimento do meu amigo e ex-vereador de Colombo, Eurico Dino. Meus sentimentos à família e amigos nesse momento de dor. Que Deus conforte o coração de todos”, comenta.

Ex-vereador estava internado em Curitiba

Dino estava internado no Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba. A causa da morte não foi divulgada. O ex-vereador também era Gestor Ambiental e empresário. Foi vereador por três mandatos consecutivos entre os anos de 2009 à 2020. A causa da morte não foi divulgada. Ele deixa esposa e filha.

O velório será realizado na Capela do Cemitério Jardim da Colina em Colombo, à partir das 6h deste sábado (1). O sepultamento está previsto para às 16h.