Fevereiro promete ser quente e chuvoso no Paraná, prevê Simepar

O verão está a todo vapor no Paraná, e fevereiro promete intensificar ainda mais as características da estação. De acordo com os meteorologistas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), curitibanos e paranaenses devem se preparar para um mês marcado por altas temperaturas e chuvas mais frequentes em todo o estado.

A primeira semana de fevereiro já indica um cenário acima da média histórica de precipitações em todas as regiões paranaenses. Mesmo o Sudoeste, que enfrentou chuvas isoladas em janeiro, deve experimentar um aumento significativo nos índices pluviométricos.

Júlia Munhoz, meteorologista do Simepar, detalha: “Nas regiões Sudoeste, Centro-Ocidental, Centro-Sul, Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro e Campos Gerais, os acumulados de chuva em fevereiro são entre 140 e 180 mm”.

O mapa das chuvas no Paraná

Extremo Oeste: 100 a 140 mm

Sudeste: 110 a 140 mm

Região Metropolitana de Curitiba até o Litoral: 150 a 360 mm

Munhoz destaca que “as áreas da costa litorânea são as que registram, historicamente, maior acumulado de chuva em fevereiro”.

Previsão do tempo para as próximas semanas

A segunda semana de fevereiro deve manter os índices pluviométricos dentro da média esperada para o período em todo o estado. Já nas duas últimas semanas, algumas áreas do Paraná podem registrar volumes ligeiramente acima da média climatológica.

Calor intenso e possibilidade de temporais

Apesar das chuvas frequentes, o calor não dará trégua aos paranaenses. No entanto, Munhoz alerta para a possibilidade de alívios momentâneos: “Devido às altas temperaturas e à oferta de umidade, temporais isolados podem se desenvolver, acompanhados de raios e fortes rajadas de vento localizadas, aliviando momentaneamente a sensação de abafamento nas áreas atingidas”.

