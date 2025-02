Curitiba retoma vacinação contra covid-19 para crianças de grupo especial

Com uma nova remessa de vacinas contra a covid-19 recebidas do governo estadual, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba retoma, a partir desta segunda-feira (03), a vacinação contra a doença para crianças de 5 a 11 anos que fazem parte do grupo especial (com comorbidades; com deficiência permanente; indígenas, ribeirinhos, quilombolas).

Para otimizar as doses recebidas e destinadas a este grupo, a imunização para este público será concentrada em dez unidades (veja a lista abaixo). Foram recebidos 909 frascos da vacina Moderna. Cada frasco tem cinco doses e deve ser utilizado, no máximo, 12 horas após ser aberto.

A vacinação para este público estava suspensa desde 14 de novembro de 2024.

Locais da vacinação contra a covid-19 para pessoas de 5 a 11 anos em Curitiba

Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Visitação

Rua Bley Zorning, 3136 – Boqueirão

Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Iracema

Rua Professor Nivaldo Braga, 1.571 – Capão da Imbuia

Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3.749 – Cidade Industrial

Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Bacacheri

Avenida Erasto Gaertner, 797 Bacacheri

Distrito Sanitário Portão

Unidade de Saúde Vila Guaíra

Rua São Paulo, 1.495 – Vila Guaíra

Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde São Braz

Rua Antonio Escorsin, 1.960 – São Braz

Distrito Sanitário do Pinheirinho

Unidade de Saúde Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

Distrito Sanitário Bairro Novo

Unidade de Saúde Bairro Novo

Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado

Distrito Sanitário Tatuquara

Unidade de Saúde Monteiro Lobato

Rua Olivio José Rosetti, 538 -Tatuquara

Distrito Sanitário Matriz

Unidade de Saúde Mãe Curitibana

Rua Jaime Reis, 331 – Alto do São Francisco

Curitiba segue vacinando idosos e gestantes

A vacinação anticovid para idosos, gestantes e pessoas do grupo especial com 12 anos ou mais continua sendo realizada normalmente em 109 unidades de saúde, desde 12 de dezembro de 2024.

E desde 2 de janeiro de 2025, a vacinação de rotina contra a covid-19 para crianças de 6 meses a 4 anos está disponível em 108 unidades de saúde de Curitiba – menos na unidade Ouvidor Pardinho, que não vacina crianças.

Como está funcionando o esquema vacinal do imunizante contra a covid-19

Segundo determinação do Ministério da Saúde, a vacinação contra a covid-19 passou a compor o calendário anual de imunização das pessoas com 60 anos ou mais, que deverão receber uma dose a cada seis meses, e das gestantes, com uma dose durante a gestação.

Desde janeiro de 2024, a imunização contra a covid-19 passou a fazer parte também do calendário vacinal de rotina das crianças. Com a marca Pfizer Baby disponível neste momento, são realizadas três doses: aos seis, sete e nove meses de idade.

Além destes públicos, há o reforço anual da vacina covid direcionado ao público chamado especial, composto por: imunossuprimidos com 5 anos ou mais; puérperas (mães que tiveram filho há até 45 dias); trabalhadores da saúde; pessoas em situação de rua; pessoas com comorbidades com 5 anos ou mais; pessoas com deficiência permanente com 5 anos ou mais; indígenas, ribeirinhos e quilombolas com 5 anos ou mais; moradores e funcionários de instituições de longa permanência; pessoas privadas de liberdade; jovens cumprindo medida socioeducativa e funcionários do sistema de privados de liberdade.

Os endereços das unidades de saúde e horários de aplicação também podem ser conferidos no site Imuniza Já.

Orientações para ser vacinado

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem a ausência de sintomas.

Público para dose de rotina da vacina anticovid

Crianças 6 meses a 4 anos

Gestantes

Pessoas com 60 anos ou mais (semestral)

Grupo especial para dose de reforço anual da vacina anticovid

Imunossuprimidos

Puérperas (mães que tiveram filho há até 45 dias)

Trabalhadores da saúde

Pessoas em situação de rua

Pessoas com comorbidades com 5 anos ou mais

Pessoas com deficiência permanente com 5 anos ou mais

Indígenas, ribeirinhos, quilombolas com 5 anos ou mais

Moradores e funcionários de instituições de longa permanência

Pessoas privadas de liberdade, jovens cumprindo medida socioeducativa e funcionários do sistema de privados de liberdade

Locais para receber a vacina anticovid

– Pessoas com 12 anos ou mais que fazem parte dos públicos prioritários: todas as 109 unidades de saúde.

– Crianças entre 6 meses a 4 anos: 108 unidades de saúde (exceto Ouvidor Pardinho).

– Pessoas de 5 a 11 anos que fazem parte do grupo especial: 10 unidades de saúde (lista acima)