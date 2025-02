Clientes do Bradesco relatam ‘sumiço’ de saldo em conta. “Cadê minha grana?”

Clientes do Bradesco usaram as redes sociais neste sábado (1º) para relatar que o saldo em contas do banco havia sumido.

“Hoje, no dia do aniversário do meu pai, ele acordou e descobriu que mais de R$ 60 mil simplesmente sumiram da conta dele. Não há nenhuma transação registrada ou qualquer explicação no extrato. Bradesco, onde está a transparência e a segurança?”, escreveu uma usuária do X (ex-Twitter).

“Minha noiva relatou que sumiram R$ 20 mil da conta dela pela manhã também”, publicou outro.

O problema, segundo o banco, se deu no saldo de investimentos com baixa automática que não foi atualizado para alguns clientes. Neste serviço, o dinheiro investido é utilizado para cobrir débitos na conta corrente.

“O Bradesco informa que a não visualização do saldo de investimentos com baixa automática na tela inicial do aplicativo se deu para um número restrito de clientes de forma momentânea. A atualização do saldo já foi normalizada”, informou o banco à reportagem.