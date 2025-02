Luan Santana arrasta multidão em Matinhos e quebra recorde histórico de público

O show gratuito de Luan Santana realizado na noite de sábado (01) em Matinhos, no litoral do Paraná, quebrou o recorde histórico de público do Verão Maior Paraná. Mais de 164 mil pessoas assistiram ao cantor. Foi ele também quem fez a edição 2024/2025 bater mais de 1,1 milhão de pessoas acompanhando a programação cultural do Governo do Estado, recorde de todas as edições.

Luan Santana voltou ao palco de Matinhos após levar 136 mil pessoas na primeira vez, em 2024. Esse foi o segundo maior público daquela edição, ficando atrás somente de Simone Mendes, no mesmo ano, com 152 mil pessoas. O público fiel do cantor cantou do início ao fim um repertório que trouxe desde os mais recentes lançamentos até os sucessos mais antigos. Teve gente que chegou com dois dias de antecedência para o show.

Entre as músicas que animaram a apresentação estavam “Meio Termo”, “Eu, Você, O Mar e Ela” e “Morena”, com a segunda parte do show dedicada às músicas do início de carreira, como “Amar Não É Pecado”, “Você Não Sabe O Que É Amor” e “Meteoro da Paixão”.

“Ano passado, quando eu fiz show aqui, eu já saí com saudade de vocês”, declarou Luan Santana ao público de Matinhos durante a apresentação. “Shows gratuitos sempre são muito especiais porque vem todo mundo, de todas as idades, de todas as classes, e a gente faz uma festa só. O Paraná merece um evento como esse”, concluiu.

Público de Luan Santana em show em Matinhos supera número de habitantes da cidade

Com um público quatro vezes maior que a população de Matinhos, de cerca de 40 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), muitas pessoas viajaram de outras regiões do Paraná e também do país.

Entre essas pessoas está Isabela Braun, de 23 anos. Fã de carteirinha e com faixa na cabeça, ela assistiu o segundo show gratuito do Luan Santana no Verão Maior. “Viemos passar o verão, mas os shows são atrativos também, então desci, mais para ver o Luan Santana do que para curtir a praia, na verdade. No ano passado, estivemos em quase todos, inclusive do Luan, que é esse fenômeno. Eu sou apaixonada por ele, não tem quem goste de sertanejo que não goste dele”, disse. “Vai ser o melhor show do verão”, garantiu.

A cabeleireira Andrielle de Fátima Vilela, 41 anos, é de Curitiba e tem acompanhado vários shows do Verão Maior Paraná. “Viemos para o ano novo, ficamos 15 dias, mas todo final de semana estamos descendo, principalmente por causa dos shows. Já vimos Péricles, Matheus e Kauan e César Menotti e Fabiano”, contou.

Shows em Matinhos incentivam doações ao Hospital Pequeno Príncipe

Mais uma vez, o Príncipe, mascote do Hospital Pequeno Príncipe (HPP), subiu ao palco do Verão Maior Paraná para incentivar doações para a instituição. Além disso, ele também visitou a área PcD, destinada às pessoas com deficiência.

A ação é uma parceria entre o HPP e o Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Comunicação (Secom) e o gabinete da primeira-dama. As doações estão sendo concentradas pela chave PIX doacoes@hpp.org.br, que é recorrentemente divulgada nos telões via QR Code, facilitando o acesso por meio do celular.

Além de angariar recursos para os trabalhos do hospital, a iniciativa também conta com vídeos educativos com orientações aos pais e responsáveis em relação aos cuidados com crianças e adolescentes na praia.

Depois de Luan Santana, veja agenda dos próximos shows no litoral do Paraná

Até 22 de fevereiro, as praias do Paraná contam com uma sequência especial de atrações em dois palcos. No próximo fim de semana, João Bosco & Vinícius, Zezé di Camargo & Luciano e Michel Teló se apresentam em Matinhos, enquanto Felipe Araújo, Cezar & Paulinho e Thiago Carvalho sobem ao palco de Pontal do Paraná.

A agenda do Verão Maior Paraná vai reunir ainda outros nomes da música nacional, como Titãs, Felipe Araújo, Fernando & Sorocaba e muito mais.