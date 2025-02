Com presença de Popó, Matinhos vira ‘ringue’ para evento de luta neste domingo

O Verão Maior Fight Show traz o super campeão mundial de boxe Acelino Freitas, o Popó, para Matinhos, no litoral do Paraná, neste domingo (2). O evento gratuito vai promover dez combates de MMA (Artes Marciais Mistas) e três lutas de boxe a partir das 17 horas.

Primeiro entram em ação os lutadores de MMA e, depois, o octógono se transforma em um ringue para os confrontos de boxe. O principal embate é entre Saulo Cavalari e Flávio Magon.

“Será um grande evento, incentivando cada vez mais o esporte. Meu filho Iago estará presente, em cima do ringue. É um grande talento. Espero que o público goste”, declarou Popó nas redes sociais. O jovem fará a penúltima luta da noite, contra Willian do Carmo.

A iniciativa faz parte das atividades do calendário do Verão Maior Paraná, levando eventos esportivos e culturais gratuitos para o litoral durante a temporada. O Verão Maior Fight Show está marcado para começar às 17h, na Arena Verão Maior Portos do Paraná, que fica anexa ao posto fixo de atendimento de Caiobá.

Evento de luta no litoral do Paraná será transmitido na TV

Promovido por meio do Proesporte (programa de incentivo da SEES), com apoio da Copel, o Verão Maior Fight Show é organizado pela Fight Music Show e terá transmissão para todo o Brasil pelo canal Combate, batizado de Fight Night 4.

As três lutas do card preliminar também serão transmitidas em televisão aberta pela TV Paraná Turismo. Disponível pelo canal 9.1, a emissora também pode ser encontrada no canal 509 na Claro/NET. O sinal chega ainda às antenas parabólicas de todo o Brasil pelo Satélite Star One D2, na frequência 3985; pela Banda KU, no canal 236; e na Sky TVRO, no canal 66, além de outras operadoras de TV a cabo.

Confira a programação completa do evento de luta em Matinhos

MMA

Lincoln Furtado x João Gustavo

Gabriel Ferreira x João Victor de Mello

Luiza Ramos x Jaque Lopes

Willian Magalhães x William Clasen

Wellington Candido x Adionai Maciel

Jonatan Leares x Isac Silva

André Dedé x Igor Girafa

Rangel dos Santos x Eduardo Jacarezinho

Luan Chagas x William Coelho

Rafael Tobias x Wellington Mondragon

Boxe

João Victor Falcão x Rickson Gomes

Iago Freitas x Willian do Carmo

Saulo Cavalari x Flávio Magon