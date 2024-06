Um homem de 50 anos foi preso em flagrante na tarde de domingo (09), no Parque Barigui, em Curitiba, suspeito de atacar com um facão duas pessoas que passeavam em uma trilha.

Segundo a Guarda Municipal de Curitiba (GM), uma das vítimas, que é policial civil, entrou em confronto físico e conseguiu deter o agressor, acionando a GM, que efetuou a prisão em flagrante.

Este homem também é suspeito de cometer outros ataques no Parque Barigui. Ainda conforme a GM, o suspeito disse ser o guardião de um pinheiro do parque.

O indivíduo detido foi encaminhado a Central de Flagrantes da Polícia Civil, em Curitiba.

Em nota, a Guarda Municipal informou que reforçou o policiamento preventivo no local, além de manter um posto fixo no parque. A GM orienta que, em caso de atitude suspeita ou emergência, o cidadão deve entrar em contato pelo telefone 153 da Guarda Municipal ou 190 da Polícia Militar.

