Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 03/02/2025 

A segunda-feira começará com movimentações intensas e energias transformadoras, influenciando as decisões e emoções de cada signo. Poderão ocorrer reviravoltas em diversas áreas da vida, exigindo adaptação e clareza diante dos acontecimentos. Algumas escolhas precisarão de cautela, enquanto outras abrirão espaço para novas possibilidades. Confira as previsões do horóscopo e saiba o que esperar para o seu signo!

Áries

Os nativos de Áries terão a chance de organizar a vida financeira e buscar maior estabilidade (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

Você se envolverá em cuidar da sua vida financeira e da forma como tem lidado com o seu dinheiro. Será possível que se afete pelos acontecimentos nessa área e que busque mais conforto e estabilidade. No entanto, poderão surgir situações que o(a) farão mudar os planos e irão gerar desconforto.

Touro

Os nativos de Touro dedicarão atenção ao bem-estar e à aparência, investindo mais em si (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

Após alguns dias em que você esteve em um movimento introspectivo, nesta segunda-feira cuidará mais da sua aparência, do seu bem-estar, e dará andamento aos projetos pessoais. No entanto, será possível que se depare com reviravoltas e com situações que poderão aflorar medos e dores profundas, gerando desconforto e insegurança.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos buscarão recolhimento e introspecção para lidar com questões internas (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

Você estará em um movimento introspectivo e suscetível a se afetar por energias externas. Busque, portanto, se recolher e cuidar do que habita seu interior. Será possível que se depare com situações que aflorarão medos e o(a) conectarão com seus fantasmas internos. Procure cuidar das emoções para ter mais clareza.

Câncer

Os nativos de Câncer estarão mais envolvidos com os amigos e dedicados a fortalecer os laços sociais (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

Seu foco estará nas relações sociais. Você se afetará mais pelos amigos e terá sua presença e apoio solicitados por eles, e o desejo de auxiliar o próximo se fará bem presente. Contudo, cuidado com as reações radicais que poderá ter.

Leão

Os nativos de Leão deverão lidar com as mudanças com mais inteligência emocional (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, sua atenção se direcionará ao campo profissional. Será um dia intenso e movimentado no ambiente de trabalho, com a possibilidade de mudanças e reviravoltas. Busque ter um plano B caso as coisas não aconteçam exatamente como gostaria e acolha as emoções para evitar agir de maneira radical.

Virgem

Os nativos de Virgem sentirão mais otimismo e disposição para buscar crescimento e novos caminhos (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

Após alguns dias em que você esteve em contato com sentimentos um tanto desafiadores, nesta segunda-feira se sentirá otimista e animado(a) para ir em busca dos seus sonhos e de crescimento. No entanto, será possível que se depare com situações que aflorarão seus medos e acarretarão inseguranças, agindo de maneira intensa e radical.

Libra

Os nativos de Libra poderão avaliar padrões de comportamento nocivos e se libertar deles (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

Você entrará em contato com o lado obscuro da alma. Portanto, será um dia desafiador. Procure acolher suas dores e sombras, mesmo que isso gere desconforto. Afinal, só assim conseguirá compreender seus padrões de comportamento nocivos e se dedicar a se libertar deles, bem como realizar profundas limpezas emocionais.

Escorpião

Os nativos de Escorpião buscarão mais equilíbrio nos relacionamentos, buscando mudanças (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

Você se envolverá em cuidar dos seus relacionamentos, dedicando atenção ao outro e buscando harmonia. Será possível também que haja um desejo maior por mudanças. Além disso, suas necessidades poderão entrar em conflito com as necessidades do outro ou da relação, gerando desentendimentos.

Sagitário

Os nativos de Sagitário deverão estar atentos à necessidade de manter o ritmo sem sobrecarregar a própria energia (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

Você se dedicará à rotina. Busque cuidar dos seus afazeres de forma que se sinta nutrido(a) por eles. Será um dia bastante movimentado e sujeito a algumas mudanças. Logo, procure acolher as emoções e estabelecer limites para evitar que o excesso de atividades afete sua saúde.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio se conectarão com o que fortalece a autoestima e traz alegria ao dia a dia (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, seu foco recairá no que nutre o seu amor-próprio e a autoestima. Sentirá tudo de maneira intensa e emocionante, e a vontade de se divertir estará em alta. Você poderá se apaixonar com mais facilidade, seja por alguém ou por algum novo projeto. Contudo, tenha cautela para não agir de modo precipitado.

Aquário

Os nativos de Aquário poderão desacelerar e assimilar as informações do que foi vivido (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

Você buscará se recolher em seu canto e desacelerar. Procure assimilar as informações do que foi vivido nos últimos dias. Além disso, a segunda-feira se mostrará movimentada no ambiente familiar e sujeita a diversos imprevistos, que poderão provocar tensão, gerar alguns conflitos e abalar suas emoções.

Peixes

Os nativos de Peixes se dedicarão à vida financeira e buscarão estabilidade nesta segunda-feira (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock)

Você dedicará atenção à vida financeira, almejando segurança. O dia será produtivo, no qual você tenderá a direcionar sua energia em busca de maior estabilidade. Contudo, surgirão reviravoltas capazes de deixá-lo(a) um tanto tenso(a) e desconfortável. Procure ter um plano B caso deixe de receber algo que contava como certo.