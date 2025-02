Câmara Municipal de Curitiba realiza 1ª sessão com novos vereadores nesta segunda

Com transmissão ao vivo pelo YouTube, a Câmara Municipal de Curitiba (CMC) realiza a primeira sessão da 19ª legislatura nesta segunda-feira (03), a partir das 9 horas. É a “estreia” da nova composição da CMC, que teve renovação de 53% nas últimas eleições, com 20 dos 38 vereadores desempenhando a função parlamentar pela primeira vez, além da maior bancada feminina da história do Legislativo, com 12 mulheres.

A abertura oficial dos trabalhos parlamentares em 2025 será presidida por Tico Kuzma (PSD) e contará com a presença do prefeito Eduardo Pimentel. Por tradição, a sessão de abertura do período legislativo não terá votações de projetos, indicações ou requerimentos. Essas serão retomadas na terça-feira (04).



No final da legislatura anterior, em dezembro de 2024, todos os projetos na Câmara de Curitiba foram arquivados, mas o Regimento Interno permite aos vereadores reeleitos retomem as proposições, fazendo com que elas voltem para tramitação de onde pararam. Com isso, 292 proposições podem ser reavivadas, das quais 180 aptas à votação em plenário.

Até o momento, os vereadores da 19ª legislatura já protocolaram 165 propostas de lei, 231 pedidos de informação, 118 sugestões ao Executivo e 1.509 pedidos de zeladoria urbana. Os números são maiores do que os da 18ª legislatura. No mês de janeiro de 2021 tinham sido registrados 44 projetos, 30 pedidos de informação e 1.183 pedidos de zeladoria.

Confira algumas propostas já protocoladas pelos vereadores: