Uma sondagem da Fecomércio PR e Sebrae/PR mostra que 47,1% dos paranaenses vão presentear alguém especial no Dia dos Namorados, celebrado nesta quarta-feira (12). O percentual é praticamente o mesmo do ano passado, quando 47% dos apaixonados pretendiam fazer um agrado para o parceiro ou parceira. Entretanto, os paranaenses já foram “mais românticos”, já que esses são os piores percentuais da série histórica da pesquisa, iniciada em 2016.

“De acordo com a série histórica da pesquisa, a intenção de presentear teve seu auge durante a pandemia [da covid-19] e nos últimos dois anos está na casa dos 47%. A tendência de pagamento à vista vem se consolidando, principalmente através do Pix, o que influencia na diminuição do endividamento dos paranaenses”, comenta o coordenador de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio PR, Rodrigo Schmidt.

Conforme demonstram os dados, os homens são os que mais presenteiam no Dia dos Namorados e, neste ano, serão 50,6%, contra 44,1% de mulheres. Os motivos para as mulheres não presentearem evidenciam a diferença salarial ainda existente e a tradição masculina de cortejar por meio de presentes.

Enquanto entre os homens a principal razão para não presentear é não ter uma namorada ou companheira, com 70,1% das justificativas, entre as mulheres esse motivo corresponde a 54,4%. Muitas mulheres alegam que não costumam comemorar a data, com 15,8%, ante 11,5% dos homens. E 11,4% delas decidiram não presentear por estarem desempregadas ou por dificuldades financeiras, enquanto apenas 6,9% dos homens estão nessa condição.

“A pesquisa também mostra a maior intenção de presentear pelos homens, o que além de ser uma questão cultural, pode ser atribuído ao menor rendimento médio das mulheres, conforme atestam os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD”, analisa Schmidt.

Presente do Dia dos Namorados até R$ 150: tíquete médio deste ano

O tíquete médio caiu 2,7% este ano e ficou em R$ 157,86. Entre as mulheres, o valor médio do presente será de R$ 136,51 e entre os homens será mais alto, de R$ 179,55.

A maioria das mulheres, 34,8%, vai comprar itens até R$ 100. Já 28,4% dos homens pretende gastar entre R$ 151 e R$ 200. Uma parcela considerável de 19,3% dos namorados vai investir mais de R$ 300 no presente para a amada, em contraposição à restrita parcela de 1,1% de mulheres.

A maioria dos consumidores (71,5%) fará pesquisa de preços, principalmente pela internet, com 46,9%.

Quais são os presentes mais procurados para o Dia dos Namorados

Perfumes e cosméticos são os tipos de presentes mais mencionados neste ano, com 37,9%, superando pela primeira vez roupas e calçados, que concentram 30,5% das menções de compra (os entrevistados podiam citar mais de um tipo de presente).

As mulheres presentearão itens de vestuário, com 37,5%, e perfumaria, com 34,1%, além de comidas e bebidas, com 18,2%. Já os homens devem focar principalmente em perfumes e cosméticos, com 41,6%, e em um jantar romântico, com 29,2%.

Mas não conte isso para ninguém, pois a maioria dos namorados (52,8%) prefere ser surpreendido, sobretudo os homens (55,7%).

Sugestões de presentes para mulheres

Contudo, na lista de desejos feminina constam, em primeiro lugar, roupas, bolsas e calçados (23,3%), perfumes e cosméticos (18,9%), joias (15,6%), jantar (11,1%) e flores (8,9%), entre outros itens.

O que homens gostam de ganhar de presente

Já os homens preferem ganhar itens de vestuário (17%), perfumes e cosméticos (9,1%), jantar (9,1%), dinheiro para comprar o que quiser (9,1%), além de viagem (8%) e eletrônicos (8%).

Procurado no Dia dos Namorados, perfume ficou mais caro em Curitiba

O economista e assessor econômico da Fecomércio PR, Lucas Dezordi, analisou a inflação dos itens mais desejados pelos namorados nos últimos 12 meses, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15). Neste período, a economia brasileira registrou uma inflação de 3,7% e a cesta de produtos relacionados ao Dia dos Namorados, 2,6%. Em Curitiba e Região Metropolitana, a cesta dos apaixonados subiu 2,9%.

Dos principais produtos e serviços desejados pelos namorados em Curitiba, destaca-se que perfumes subiram 3,7%, Artigos de maquiagem 0,4%, roupas masculinas (6,4%), sapato masculino (8,6%), roupas femininas (3,6%) sapato feminino (5,9%), jantar (4,5%) e joias (2,3%) registraram variações positivas, no período. Por sua vez, os aparelhos eletrônicos, tais como computadores (-6,7%) e celulares (-6%) caíram de preços e vão estar mais baratos se comparados com o Dia dos Namorados de 2023. “É o segundo ano consecutivo que celulares e computadores estão em queda. Esse movimento de preços indica que os canais logísticos de equipamentos eletrônicos estão restabelecidos e os efeitos mais perversos da crise da Covid-19 estão se dissipando”, explica Dezordi.

Em cima do laço! 17,9% dos namorados vão deixar as compras para a véspera

As compras para o Dia dos Namorados serão feitas na semana que antecede à data, com 60,3% das respostas. Os que vão deixar para a véspera somam 17,9% e os que realizarão as compras de 8 a 15 dias de antecedência correspondem a 12,3%.

O shopping e a internet são os locais preferidos para a compra dos presentes, com 35,4% e 33,7%, respectivamente. Enquanto o shopping é o local de compra favorito das mulheres, com 37,8%, a internet é o dos homens, com 36,5%.

As lojas do centro da cidade devem receber 13,1% do fluxo de consumidores e as lojas de bairro, 9,7%.

Os paranaenses pretendem pagar o presente do Dia dos Namorados à vista. Juntos, Pix, cartão de débito e dinheiro, devem concentrar 67,6% dos pagamentos. O cartão de crédito parcelado tem 17,3% das intenções de compra e o cartão de crédito à vista, 14,5%.

