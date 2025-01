Primeiro dia de 2025 tem alerta laranja com perigo de tempestades

O primeiro dia de 2025 deve terminar com tempestades em Curitiba e boa parte do Paraná. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja prevendo “perigo” para chuvas fortes.

O alerta laranja é válido a partir das 22 horas desta quarta-feira até as 12h de quinta-feira (02), indicando chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h, e queda de granizo. Existe risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Essa variação no tempo é prevista também pelo Simepar. “Neste primeiro dia de 2025, as instabilidades persistem sobre o Paraná, especialmente durante a tarde. Devido ao forte aquecimento diurno, a tarde será marcada por pancadas isoladas de chuva acompanhadas de trovoadas, que podem ser localmente intensas”, informou o Simepar.

E os próximos dias de 2025?

Na quinta-feira, o dia inicia mais uma vez com sensação de abafamento devido a umidade vinda do Brasil Central. A formação de um sistema de baixa pressão entre o Paraguai e o Nordeste da Argentina intensificará as instabilidades sobre o Paraná ao longo da tarde. Tempestades são previstas, inicialmente, no setor centro-oeste do estado, avançando gradativamente para as demais regiões ao longo do dia.

Em Curitiba, sol entre nuvens durante boa parte do dia, com 96% de possibilidade de chuva ao longo do período. O volume acumulado não deve ultrapassar 6.5 milímetros. A máxima na temperatura é de 28°C.

Já para o Litoral, a tendência é seguir o tempo da capital, mas com uma chuva menos intensa. A quinta promete ser quente com uma máxima chegando a 30°C em Guaratuba.