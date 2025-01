Novo prefeito de Curitiba toma posse nesta quarta (1º) com desafios

A partir desta quarta-feira, 1º de janeiro, Curitiba passa a ser governada por um novo prefeito, o 83º da história. Eduardo Pimentel inicia uma nova gestão, dando continuidade aos programas e ações de sucesso implantadas nos últimos 8 anos pelo prefeito Rafael Greca, de quem era vice. Ao lado do também novo vice-prefeito Paulo Martins, Pimentel assume a Prefeitura de Curitiba cheio de planos e promessas.

A cerimônia de posse será a partir das 16h desta quarta-feira (1º), na Câmara Municipal de Curitiba. Todas as autoridades municipais eleitas em 2024 serão empossadas. No início da noite, às 18h, no Memorial de Curitiba, no Largo da Ordem, haverá a cerimônia de transmissão do cargo do prefeito Rafael Greca para o prefeito Eduardo Pimentel.

“Uma nova história começa a partir de hoje. Trago toda a minha vivência, experiências acumuladas e ensinamentos dos últimos 8 anos ao lado do prefeito Rafael Greca, de quem aprendi muito sobre como cuidar de Curitiba. Vamos avançar ainda mais para que Curitiba seja a melhor cidade do Brasil para se viver e continue como referência mundial em áreas como o transporte público, sustentabilidade ambiental e igualdade social”, afirma Pimentel.

O novo prefeito de Curitiba vai administrar a maior capital da região Sul e a oitava do País, com 1,8 milhão de habitantes e orçamento de quase R$ 15 bilhões, dos quais R$ 1,5 bilhão serão destinados a investimentos.

Já na quinta-feira (2), às 8h30, Pimentel assina decreto que reduz em 50% o valor da passagem do transporte coletivo aos domingos e feriados em Curitiba. A tarifa Domingão Paga Meia já começa a valer para a população a partir do dia 5 de janeiro. O benefício, com passagem a R$ 3,00, será válido para pagamento em dinheiro e cartões (transporte, débito e crédito).

Na sequência, ele vai fazer a primeira reunião com todos os secretários municipais para discutir as principais ações e metas para os primeiros meses de 2025.

Desafios

O primeiro desafio do novo prefeito é a nova concessão do transporte coletivo, prevista para setembro deste ano, que vai definir as empresas que vão operar a frota de veículos, a transição da matriz energética, as novas tecnologias aplicadas para melhorar a vida dos passageiros e o cálculo dos custos tarifários para o sistema.

O outro projeto importante de 2025 é a revisão do Plano Diretor, que vai estabelecer e organizar a ocupação do espaço na cidade nos próximos anos, com uma política de desenvolvimento urbano, ambiental, social e econômica.

Projetos em execução

Pimentel também vai dar continuidade a um programa de R$ 2 bilhões em obras em andamento na capital, como o novo Inter 2, o Bairro Novo da Caximba, o BRT Leste/Oeste e a continuidade da implantação da Reserva Hídrica do Futuro.

Entre as novas ações para os próximos anos estão a implantação do Hospital do Bairro Novo, a construção de seis unidades de atendimento básico de saúde, duas novas UPAs, a construção de 36 CMEIs para a abertura de mais 9 mil vagas em creches e a implantação do vale-creche.

Também está no planejamento a criação de parques, a criação de 20 mil moradias populares, um amplo programa de revitalização do Centro de Curitiba, a realização de concurso público para diversas áreas, a revisão do plano de carreiras do servidor, e a parceria com o Governo do Estado para colocar 4 mil agentes de segurança nas ruas.

Além disso, promete colocar em prática um amplo programa social, com política para mulheres, idosos, jovens e pessoas em situação de rua. Outra área que terá especial atenção da nova gestão é no empreendedorismo, com redução da burocracia e incentivo à capacitação e profissionalização.

Eduardo Pimentel é curitibano e tem 40 anos. Casado com a publicitária e empresária Paula Mocellin, é pai de três filhos: Luca, Eduarda e Leonardo. É formado em Administração e pós-graduado em Agronegócios pela Universidade Positivo e especialista em Cidades Inteligentes pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com módulo em Nantes (França).

