Curitiba tem dois vencedores da Mega da Virada 2024

Duas apostas de Curitiba e uma de Pinhais, na região metropolitana da capital paranaense, estão entre os 8 ganhadores da Mega da Virada 2024. O sorteio do maior prêmio da história das loterias do Brasil aconteceu na noite desta terça-feira (31) no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo. O prêmio total foi de R$ 635,4 milhões.

Cada um dos apostadores vai levar a bagatela de R$ 79.435.770,67. Os outros ganhadores são de Brasília (dois vencedores), Nova Lima (MG), Osasco (SP) e Tupã (SP). Os números sorteados foram: 01, 17, 19, 29, 50 e 57.