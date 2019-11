Curitiba pode entrar na área de risco amarelo de tempestade a partir dessa quarta-feira (27), quando a frente fria que se desloca da região sul do Brasil finalmente toma conta de todo o estado. Assim, as temperaturas mais elevadas dos últimos dias dão espaço a uma maior instabilidade e ao clima mais ameno. A máxima prevista pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) pra quinta é de 22ºC. A mínima é de 13ºC.

O dia já começou com grande volume de chuvas, que irão se intensificar com o passar das horas. A precipitação mais volumosa deve em horários próximos ao meio dia, quando a chuva pode chegar a 60mm/h. O acumulado do dia deve ficar em torno de 20mm. Há chance de rajadas de vento que chegam a 60km/h e queda de granizo.

Litoral

A frente fria não atinge a faixa litorânea do Paraná com tanta intensidade e a chuva deve ser de menor volume na região. Segundo o Simepar, o acumulado do dia não deve passar dos 10mm, com períodos sem chuva, ao contrário do registrado na capital. O sol deve aparecer em alguns momentos, o que eleva a temperatura, que chega à máxima de 27ºC. A mínima, em Paranaguá, é de 19ºC.

Interior

A frente fria que começa o dia ‘lavando’ as cidades do interior, permanece apenas sobre a porção mais ao norte do estado no final da tarde. Em todas as regiões do estado a chuva deve cair com força, com acumulado que chega a até 90mm em Cascavel.

Com a presença do sol, as máximas se elevam, principalmente no Oeste e no Sudoeste, com previsão de máxima de 31ºC em Francisco Beltrão e em Foz do Iguaçu. A mínima, com a nebulosidade intensa na região dos Campos Gerais, fica em 13ºC, em Ponta Grossa.