A sexta-feira (22) será de virada no tempo em Curitiba e em boa parte do Paraná. Segundo informações do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), uma frente fria se desloca sobre o oceano e chega ao estado no fim da tarde, trazendo chuva, de forma ocasional, à área mais a leste do estado. Assim, o dia que começa com sol e calor deve terminar com chuva e tempo ameno.

O dia amanhece com termômetros em altana capital, com expectativa de chegarem à casa dos 30ºC no meio da tarde. Com o cair da noite e a chuva, a temperatura cai até cerca de 20ºC, mínima prevista pelo Simepar.

Litoral

Com a previsão de um menor volume de chuvas que em Curitiba, os termômetros devem ficar acima do registrado na capital. A previsão de mínima, em Paranaguá, é de 23ºC, com os 30ºC perdurando durante boa parte do dia na região.

Interior

São poucas as chances de chuva em praticamente todo o interior do Paraná. A umidade trazida pela frente fria só deve chegar à parte central do estado no sábado (23), mantendo o tempo seco e os termômetros em alta. Nos Campos Gerais, a mínima fica em 18ºC e a máxima em 31ºC.

Nas regiões Oeste e Norte, a previsão é de temperaturas de até 35ºC, em Maringá e Guaíra. A mínima fica em 21ºC, em Campo Mourão.