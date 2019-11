Com a chegada do Natal, o calçadão da Rua XV de Novembro, no Centro de Curitiba, já começa a ficar ‘cheio’. A árvore de Natal que enfeita a rua, quase na esquina com a Avenida Marechal Floriano Peixoto, está com sua decoração funcionando – enquanto as outras 24 espalhadas pela serão acesas apenas nessa sexta-feira (22) –, e a movimentação no local é maior que o normal, mesmo à noite.

Conhecida por suas muitas lojas, e chamada por vezes como o shopping a céu aberto da capital paranaense, a rua tem movimento crescente, também na expectativa das compras de Natal dos curitibanos.

Feirinha

O movimento do local é impulsionado também pela Feirinha de Natal da Praça Osório, que marca uma das extremidades do calçadão da XV. A atração segue na praça até o dia 23 de dezembro, antevéspera de Natal.

São 61 barracas com presépios, guirlandas, santas ceias, brinquedos, souvenirs com temática da capital, acessórios de papelaria, bolsas e objetos decorativos que remetem à data.