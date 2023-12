O fim de semana vai ser tempo nublado e momentos de chuva em Curitiba. A previsão aponta ainda uma média de 18°C para os próximos dias. Segundo o Simepar, neste sábado (09) as chances para ocorrência de chuvas diminuem em muitas regiões do Paraná.

+ Leia mais: Árvore dos Sonhos da Tribuna 2023; faça o seu pedido de Natal!

No leste, que inclui Curitiba, Região Metropolitana e Litoral, as temperaturas ficam amenas, com chuviscos ocasionais. Nas demais regiões, a nebulosidade fica mais variável e o sol também deve aparecer. Para a capital, o dia amanheceu nublado e vai seguir assim durante todo o dia. A máxima na tempetura não deve passar dos 18°C.

Já no domingo (10), a instabilidade aumenta novamente de forma mais significativa, com previsão de chuvas fortes em muitos setores. Pancadas de chuva com trovoadas já devem ocorrer entre a madrugada e a manhã no interior do estado, com gradual aumento da instabilidade nas demais regiões paranaenses ao longo do dia.

+ Veja mais: Nova rede de postos oferece desconto para “drivers” e quer investir em etanol de batata doce

O risco para tempestades é mais elevado entre o noroeste, oeste, sudoeste e centro-sul. No geral, as temperaturas também não se elevam muito.

Em Curitiba, a chuva chega no período da tarde, mas sem intensidade. A máxima pode bater 20°C, com momentos de abafamento. Bom fim de semana a todos!

Você já viu essas??

ALERTA! Tem em casa? Operação descobre produto falso em supermercado de Curitiba Há 119 anos em Curitiba Bar tradicional de Curitiba com mais de 100 anos tem novos donos. Como vai ficar? Especial! “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!