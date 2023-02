As condições do tempo em Curitiba e região devem começar mudar a partir desta quinta-feira (16). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a chuva deve estar mais frequente ao longo do dia e as temperaturas tendem a ficar mais amenas até o fim de semana.

Conforme a previsão, o sistema frontal continua atuando sobre o Sul do Brasil e mantém o tempo bastante instável no Paraná. Há risco elevado para temporais acompanhados de descargas de raios.

Com isso, nesta quinta, pode chover a qualquer hora do dia na capital. De acordo com o Simepar, as temperaturas devem variar entre 19º C e 23º C. Será um dia mais fresco em relação aos anteriores.

Ainda segundo a previsão, o tempo tende a seguir chuvoso e mais “gelado” até o próximo domingo de carnaval. Para se ter uma ideia das mudanças nas condições do tempo em Curitiba e região, no domingo, o Simepar prevê temperaturas máximas perto dos 16º C.

Litoral

A instabilidade atmosférica também chega nas praias paranaenses nesta quinta-feira. Segundo o Simepar, deve chover no Litoral, ao longo do dia, e as máximas previstas para a região giram em torno dos 28º C, com mínimas perto dos 21º C.

