Moradores da Rua Guilherme Nass, no bairro Roça Grande, em Colombo, região metropolitana de Curitiba, levaram um susto no início da tarde desta quarta-feira (15). Isso porque o galho de uma árvore de pelo menos 15 metros de altura rachou e caiu bloqueando parcialmente a rua e quase atingindo as casas laterais. Os fios de telefonia da rua foram afetados.

O incidente ocorreu por volta das 13h30 e a Defesa Civil juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente do município precisaram ser acionados. Devido à situação de risco e ao porte da árvore, uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou a poda dos galhos.

De acordo com Beto Moreira, Coordenador da Defesa Civil de Colombo, a árvore já estava adoecida e oca com a presença de vários insetos, o que facilitou a sua queda. A chuva e o vento forte registrado nas últimas horas na cidade também podem ter colaborado para a queda da árvore.

Segundo Moreira, o serviço de remoção será finalizado ainda nesta quinta-feira (16). Ninguém ficou ferido.

Mais uma árvore!

Ainda em Colombo, mas dessa vez, na Rua México com a Avenida São Gabriel, outra árvore caiu e bloqueou devido aos fortes ventos registrados nesta manhã. A rua ficou parcialmente bloqueada. A Defesa Civil sinalizou e avaliou o risco no local. A árvore foi removida logo depois.

Foto: Defesa Civil.

