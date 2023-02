O ex-diretor do Departamento de Estradas e Rodagem (DER-PR) e um empresário de Curitiba foram denunciados pelo crime de corrupção passiva. De acordo com o Ministério Público do Paraná, o agente público teria recebido valores em troca de benefícios a uma empresa de informática que tinha contrato com o órgão público, com intermédio do empresário denunciado. O caso teria acontecido entre 2015 e 2016.

Nesta semana, a 5ª Vara Criminal de Curitiba recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Paraná sobre o caso. Conforme apurado pelo Ministério Público, o empresário teria feito um contrato fictício de prestação de serviços para justificar contabilmente o levantamento da propina a ser paga ao ex-diretor do DER. Os valores se destinariam ao custeio das festas de final de ano dos servidores do órgão público – foram pagos R$ 120 mil no total.

O dono da empresa que pagou a vantagem indevida e teria sido favorecida com o esquema firmou Acordo de Não Persecução Penal com o Ministério Público do Paraná e foi liberado do processo.

